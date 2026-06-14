市场再忧AI支出规模过大 微软一度连跌5日 创近6年最长跌浪

微软（Microsoft）股价连跌5个交易日后才告喘稳，反映市场对AI支出规模的担忧再度升温，而这波疑虑令微软首当其冲，其股价一度面临自2020年3月以来最长跌浪。在美股大市上涨背景下，微软上周五一度跌至每股382美元，收市终回升0.1%，报390.74美元。

甲骨文资本支出超预期

近期科技股普遍挨沽，因市场重新开始担忧AI基础建设投入过于庞大，并在上周四再度升温，因当时甲骨文（Oracle）警告，本会计年度资本支出预计将达700亿美元，高于去年的560亿美元及之前一年的210亿美元。

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微软沽压已持续一段时间，今年以来股价已累跌近19%；比较之下，以科技股为主的纳斯达克指数同期上涨逾11%。至于微软的困境始于今年1月，当时公司公布次季业绩后，股价曾单日泻10%，市值蒸发3,600亿美元。

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