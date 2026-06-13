SpaceX上市｜史上最大型「信仰股」全球亢奋 盘房气氛沸腾 散户迷恋马斯克「光环」  

史上最大规模新股SpaceX周五登场，全球机构投资者和散户投资者均紧盯著屏幕注视交易注视SpaceX交易，SpaceX已成为最新一只「信仰股」，投资者全因迷恋马斯克的光环，以及他未来10到20年的计划，若单凭估值是绝不值得投资。有投资顾问直言投资者太亢奋了，提醒客户保持谨慎。

Stifel Nicolaus全球股票交易主管R.J. Grant在纽约接受彭博采问时表示：「（盘房）现场气氛简直沸腾了！就像尼克斯季后赛开球前的那种感觉。」Cboe Global Markets高级副总裁兼零售业务扩张与另类投资产品主管JJ Kinahan则说：「所有人都非常兴奋，他们（客户）不停打电话来问：为甚么我还不能买SpaceX期权？」

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交易员怕错过上市一刻

多伦多Triple D Trading市场结构主管兼自营交易员Dennis Dick则表示周五早上竞价时段「死盯著屏幕」，「我现在根本离不开座位，甚至连厕所都不敢去，因为我怕错过这一刻。」

除了交易员，据彭博报道，全球不少散户也热切期待SpaceX上市。来自纽约的59岁退休人士Georgii Ivanov在巴黎旅行途中也不忘投资SpaceX，他透过券商申购了1,000股，但仅获配50股，但他仍然很高兴能投资马斯克的最新事业。Ivanov 说他已投资40年，「我是长期投资者，不打算投机。我希望能累积1,000股甚至更多，并放在我的散户投资组合里。」

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散户欲加仓 不想错过机会

佛州的30岁项目经理Austin George用动用其「娱乐基金」买了10股 SpaceX。他说不想错过SpaceX若能像Tesla一样起飞的机会，并希望能买更多，「我本来想买 1,000 或 2,000 股，这样才有用。10 股几乎没甚么作用，更多是因为我支持自己热衷的事物。这会是我的长期持有。」

居于德国莱比锡的自由创意总监 Henning Müller-Dannhausen 获分配12股SpaceX，他正在考虑是否要持有或转投即将IPO的Anthropic。他说：「我主要是长期投资，但现在的挑战是：是否有更热门的故事？」

「你买的是这位愿景家」

事实上，SpaceX已成为最新一只「信仰股」，澳洲TAMIM Asset Management股票主管Ron Shamgar直言，投资者对SpaceX的迷恋全来自马斯克的光环。「你买的是伊隆（马斯克），你买的是这位愿景家，以及他未来10到20年的计划。否则，仅凭估值，你绝不会投资。」

伦敦Energy Group Capital研究主管Amanda Lyons说：「那些『观赏派对』已经说明一切。这被定价为一只信仰股，而不是现金流。如果假装不是这样，你会受伤。这不是批评，只是事实。」

顾问：大热IPO失败案例多

有投资顾问便提醒客户保持谨慎。Stock Swoosh创办人Melissa Armo表示，她接到大量关于IPO交易策略的电话。她提醒，多只备受期待的IPO在上市首日后都成了失败案例。「我不知道是否有人会听我的。大家太亢奋了。」她补充说，最快下周才会考虑交易这只股票，「我认为这是一场『西部荒野』式的交易。」