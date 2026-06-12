法巴维持恒指今年28500点目标 港股配置倡「一边AI一边高息」

法国巴黎银行财富管理发布2026中期市场展望，法巴亚洲副首席投资官谭慧敏指出，维持对恒指今年基本目标价在28500点不变，对中港股市呈中立看法。她指出，今年硬件板块表现优于软件板块，而港股大型科技股多被视为软件股，令港股表现较为落后，未来需靠政策扶持或AI技术突破，才有助股市反弹。

谭慧敏指出，港股高息股今年表现亦不俗，可作为追求稳健收益的防守性策略，并建议维持「一边AI、一边高息」的配置思路。

SpaceX上市后 股市或波动数周

对于SpaceX、OpenAI等AI巨企陆续上市，法巴亚洲首席投资官Prashant Bhayani指出，历史数据显示大型IPO后市场不一定见顶，惟今次SpaceX上市规模较过往大10至30倍，将迫使被动基金追货，同时引发其他股份被抛售，料未来数星期波动加剧。但他认为，调整反而是入市机会。

预期联储局最快12月加息

法巴预测，2026年美国及中国GDP增长分别为2.4%及4.6%。通胀方面，美国为3.8%，中国为1.3%。谭慧敏表示，虽然通胀升温，但预计联储局最快12月才可能首次加息，且步伐将较2022年温和。

市场未反映高油价风险

中东冲突方面，谭慧敏指出，若战事延长导致库存持续下跌，油价可能升至每桶100至150美元，将成为市场的负面因素，目前尚未完全反映相关风险，需密切关注油价走势对环球通胀及流动性的传导效应。

另外，法巴维持环球股票中性评级，建议投资者仓位分散地区及行业，并预测未来12个月金价见每盎司5500美元，而油价短期波动及高企，长期则转弱。