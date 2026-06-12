Adobe财务总监宣布离任 忧管理层陷真空 盘后股价跌逾6%

软件公司Adobe （ADBE）周四公布 的季绩及展望均胜市场预期，惟财务总监Dan Durn 将于下周一离职。再加上担任行政总裁职位18年的Shantanu Narayen在今年3月宣布卸任后，公司仍在物色接任人。市场忧虑Adobe将面临管理层「真空」，盘后交易跌约6%。

CEO今年3月宣布离任

彭博本月稍早报道，Adobe两大业务部门的负责人David Wadhwani和Anil Chakravarthy是公司内部最热门的行政总裁候选人。还聘请了一家猎头公司，寻找能够胜任AI时代公司营运的外部候选人。Adobe表示，找到继任者之前，公司财务资深副总裁Steve Day将担任临时财务总监。至于即将离职的财务总监Durn，晶片制造商Marvell Technology宣布他将加入其团队。

尽管 Adobe 的季度业绩和当前季度展望比市场预期要好，但市场注意力仍然被财务总监离职一事抢走。 D.A. Davidson & Co.分析师Gil Luria 在接受彭博采访时表示，投资者目前对这次更替感到不安「CEO更迭时，你未必希望CFO也同时更迭」。

旗下软件遭遇AI挑战

一直以来，Adobe旗下软件Photoshop和其他应用是创意和行销专业人士的首选。但近年来，生成式AI让用户无需使用 Adob​​e 昂贵的产品即可轻松创作，许多热门AI工具，例如Google旗下产品Gemini，皆由竞争对手开发。华尔街亦对公司是否会受到AI产品冲击提出越来越多质疑，今年跌幅累计达逾37%。

为抵​​御竞争，Adobe 已将AI整合到其平台的各个角落，推出了广受欢迎的功能及自有的媒体生成模型。

上季收入增13%胜预期

Narayen周四在电话会议上表示，以AI为核心的产品销售额已超过 5 亿美元。并指寻找下一任行政总裁的工作「进展顺利」，目标是在12 月开始的新财年前任命新领导，以便规划新财年。

截至 5 月 29 日第二财季，Adobe销售额增长 13% 至 66.2 亿美元，胜过市场平均预期的 64.5 亿美元。创意和行销专业人士订阅销售额为 45.4 亿美元，而面向企业和消费者的工具销售额为 18.5 亿美元。不计部分项目，每股收益为 5.96 美元，公司年度经常性收入为 271 亿美元，两项指标均超出预期。集团也表示，截至 8 月底的季度营收预计为 66.7 亿美元至 67.2 亿美元。调整后每股收益预计为 6.05 美元至 6.10 美元。