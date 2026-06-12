周大福绩后抽升16% 大行料上望17.2元 周六福、老铺黄金齐升逾半成

周大福（1929）今早高开5.2%后，升幅持续扩大，曾升逾16%高见13元，创逾3个月高。

该集团截至今年3月底止年度，营业额943.98亿元，按年升5.3%；毛利率32.3%，升2.8个百分点；盈利创新高，达90.04亿元，大增52.2%；每股盈利0.91元。末期息45仙，连同中期息22仙，全年共派息67仙，上一年度则派52仙，全年派息增近三成。

周大福副主席郑志雯昨日表示，今年4、5月公司的销售强劲，考虑到外部有不确定因素，故对中期业绩审慎乐观，预计全年营业额可取得中高单位数字增长，主要由同店增长拉动。当中，内地同店增长有高单位数字增长；港澳则有中低双位数字增长。

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富瑞维持周大福「买入」评级，目标价17.2元，指去年度盈利增长符合此前盈喜公布的区间。

其余金饰股亦炒上，周六福（6168）、老铺黄金（6181）齐升5.6%；周生生（116）及六福（590）分别升5%及3.5%。

另外，美国总统特朗普称将与伊朗达成重大协议，金价重上每盎司4200美元，金矿股同样造好，紫金（2899）升近4%；紫金黄金国际（2259）升2.25%。

