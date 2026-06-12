港股展开反弹 目标二万五｜古天后

6月12日，大致多云，有一两阵骤雨，日间短暂时间有阳光。虽然CPI及PPI数据反映通胀仍威胁，通胀持续高于联储局目标，市场对于下半年加息预期升温。不过油价仍存较大不确定性，前美国前财长耶伦出席东方汇理投资论坛时表示，未来数月美国唔太可能加息，但减息理由亦已消失。有耶妈嘅定心丸，就算唔减息都未需要加息住，美国债息回落，美汇指数亦回落至100之下，加上美国总统特朗普一改强硬口风，称与伊朗刚达成一项解决战争问题重大协议，预计未来几日内将会签署协议，并取消原定周四夜间袭击伊朗计划，美股爆升。道指周三重挫953点，创今年最大跌幅后；周四高开53点，反弹最多1050点，最高报50968，收市道指升929点或1.86%，报50848；标指升127点或1.75%，报7394；纳指升640点或2.54%，报25809。

重磅股中，Nvidia及Tesla收市分别升2.2%和4.6%。英特尔获券商上调投资评级，股价升9.3%；超微半导体(AMD)升高8%；美光(Micron)急弹11.7%，盘后重返1000美元；微软回吐1.8%。霍尼韦尔反弹6.4%，为表现最强道指成份股；。Salesforce逆市跌2.4%，为跌幅最大道指成份股。

美国5月生产物价指数(PPI)按年升幅从4月5.7%加快至6.5%，创2022年11月以来最快增速，并高过预期6.4%增幅，按月维持升1.1%胜预期；期内核心PPI按年续涨4.9%，低过预期增加5.4%，按月增长放慢至0.4%逊预期。虽然市场对下半年加息预期持续升温，耶妈表示暂时未有加息需要，但都系未有条件减息。但耶妈派一派定心丸，美国10年期债息一度回落9.8个基点，至4.443厘。美汇指数倒跌0.36%，至99.59，日圆回升0.6%至159.6兑每美元。

25000至25200料有阻力

港股连跌七个交易日，昨日恒指早段曾倒升84点，无奈A股及外围偏软，港股喺多项指标已逞超卖下仍再转跌，一度跌408点至23999今年暂时低位，其后喘稳略为反弹，跌幅收窄至158点，报收24249，总算企返3月底部之上收市。不过成交缩水至2885亿元，悲观嘅可以话嚟到24000边都未见大成交接货，但乐观啲睇，沽压都超化得七七八八，要沽货嘅都沽晒，无货可沽。其后至夜期时段，跟随美股反弹，夜期一度重返24400水平，ADR则回升300点，重返24500水平。美股爆升，料可带动今早港股反弹。目前反弹首个目标为24500-24600，企稳24600有望进一步向上回试去年高位24800水平，不过初步25000至25200约10日线料有阻力，而20日线及50日线阻力更大。至于本月暂时月波幅已达2000点，如外围市况好转，港股料展开反弹，反弹目标为跌幅一半至25000，企稳25000能否扭转弱势，则视乎20日线收复后能否企稳。

古天后