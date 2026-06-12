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特朗普称美伊将达协议 恒指高开252点 周大福绩后升半成 友邦升逾2%｜港股开市

股市
更新时间：09:29 2026-06-12 HKT
发布时间：09:29 2026-06-12 HKT

TACO交易再现，美国总统特朗普称与伊朗达成重大协议，预计未来几天内最终敲定及签署；他取消原定袭击伊朗的计划，中东局势降温，带动美股反弹，道指曾升逾千点，收市升929点或1.86%，报50848点；标指升127点或1.75%，报7394点；纳指升640点或2.54%，报25809点；费城半导体指数攀升7.91%，报13171点；反映中国概念股表现的金龙指数升0.25%，报6296点。

科技股普遍升，美光科技升近12%，英特尔升逾9%，AMD升近8%，Tesla升近半成，博通升近4%，英伟达升逾2%。甲骨文跌逾8%，其季度资本支出高于预期引发市场忧虑。

港股方面，恒指今早高开252点，报24501点。腾讯（700）升近2%；阿里巴巴（9988）升1.49%；小米（1810）及京东（9618）齐升约0.8%；美团（3690）平开。

友邦（1299）今早升高开2.37%，报75.5元；汇丰（005）升1.73%。周大福（1929）高开5.2%，该公司截至今年3月底止年度盈利创新高，达90.04亿元，大增52.2%。

北水动向方面，周四净卖出港股27.54亿港元。建滔集团(148)、建滔积层板(1888)、腾讯(700)分别获净买入10.61亿港元、5.69亿港元、5.36亿港元；阿里巴巴(9988)、中海油(883)、长飞光纤光缆(6869)分别遭净卖出21.83亿港元、14.58亿港元、3.79亿港元。

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