恒指半日升491点 周大福抽升17% 老铺黄金、紫金扬8% 阿里升2.7%｜港股开市

美国总统特朗普称，美伊和平协议最快本周末在欧洲签署。承接美股升势，恒指今早高开252点，最多曾升512点，高见24762点；中午收市报24740点，升491点或2%，成交额1,567.09亿元。科指半日升79点或1.72%，报4735点。

周大福（1929）股价大升17.3%，报13.05元。该公司去年度盈利创新高，增全年派息近三成，并预料全年营业额可取得中高单位数字增长。其他金饰股亦炒上，老铺黄金（6181）升8.2%；周六福（6168）升5.6%。

洛钼升12% 江铜升近一成

贵金属股亦造好，紫金（2899）升8%；紫金黄金国际（2259）升近4.7%。洛阳钼业（3993）大升12.2%；江西铜（358）升9.7%。

科网股普遍升，腾讯（700）升1.8%；阿里巴巴（9988）升2.7%；小米（1810）升2%；京东（9618）升近3%；网易（9999）、百度（9888）均升逾1%；美团（3690）无升跌。

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0930：TACO交易再现，美国总统特朗普称与伊朗达成重大协议，预计未来几天内最终敲定及签署；他取消原定袭击伊朗的计划，中东局势降温，带动美股反弹，道指曾升逾千点，收市升929点或1.86%，报50848点；标指升127点或1.75%，报7394点；纳指升640点或2.54%，报25809点；费城半导体指数攀升7.91%，报13171点；反映中国概念股表现的金龙指数升0.25%，报6296点。

科技股普遍升，美光科技升近12%，英特尔升逾9%，AMD升近8%，Tesla升近半成，博通升近4%，英伟达升逾2%。甲骨文跌逾8%，其季度资本支出高于预期引发市场忧虑。

港股方面，恒指今早高开252点，报24501点。腾讯（700）升近2%；阿里巴巴（9988）升1.49%；小米（1810）及京东（9618）齐升约0.8%；美团（3690）平开。

友邦（1299）今早升高开2.37%，报75.5元；汇丰（005）升1.73%。周大福（1929）高开5.2%，该公司截至今年3月底止年度盈利创新高，达90.04亿元，大增52.2%。

北水动向方面，周四净卖出港股27.54亿港元。建滔集团(148)、建滔积层板(1888)、腾讯(700)分别获净买入10.61亿港元、5.69亿港元、5.36亿港元；阿里巴巴(9988)、中海油(883)、长飞光纤光缆(6869)分别遭净卖出21.83亿港元、14.58亿港元、3.79亿港元。