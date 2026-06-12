恒指劲弹468点 周大福绩后抽升15% 阿里回勇升逾2% 专家对后市仍审慎｜港股收市

传美国取消原定袭击伊朗的计划，且双方预计将在未来数日内签署备忘录协议，中东局势急转弯，美股隔晚强势反弹，同时带动亚洲主要股市周五全线走高，韩股再次重上8000大关收市，再领跑亚洲股市。港股亦止跌反弹，恒指高开高走，全日收报24718点，升468点或1.9%，一洗「七连跌」颓风，兼创一周高位。

亚洲主要股市中，韩国综合指数重返8000大关，大升359点或4.6%，收报8123点；日经平均指数大升1802点或2.8%，收报66020点，重返66000关；台湾加权指数急升1019点或2.4%，收报44169点；上证综合指数亦升44点或1.1%，收报4031点。

港股方面，恒指高开252点后，早段升幅曾收窄至196点，惟随著重磅科网股和金融股造好，升幅再扩大，最多升522点，全日收报24718点，升468点。国指收报8374点，升157点。科指收报4705点，升49点。大市成交增至3164亿元，重返3000亿元，北水续流出39.43亿元，连续第2日净流出。

恒指全周累跌243点

一周计，恒指仍累跌243点，连跌5周；国指累跌62点；科指累跌183点或3.8%。龙湖（960）累升12.5%，为本周表现最佳蓝筹股；比亚迪电子（285）累跌13.3%，为本周表现最差蓝筹股。

日前急跌的科网股普遍重拾升势，外电消息指，阿里巴巴（9988）计划斥资15亿美元（约117亿港元）收购内地生鲜电商朴朴超市，以争夺即时零售市场，阿里股价扬2.6%，收报110.2元；另一即时零售巨头美团（3690）则逆市下滑0.6%，收报77.9元。另外京东（9618）涨3.4%，收报112.6元；百度（9888）则扬2.2%，收报115.6元；腾讯（700）向上1.4%，收报463.6元。

汇控升3% 内银同造好

金融股亦造好撑市，汇控（005）走高3.1%，收报142.8元；友邦（1299）扬1.1%，收报74.55元。工行（1398）涨3.4%，收报7.22元；建行（939）向上3.3%，收报8.98元。

内地官方对涉嫌存在非理性竞争行为的汽车生产企业进行约谈提醒，市场憧憬车企竞争放缓，汽车股午后上扬。理想汽车（2015）大升7.2%，收报57元；长城汽车（2333）涨3.6%，收报10.62元；比亚迪（1211）升1.9%，收报86.55元；蔚来（9866）扬0.8%，收报42.12元。

金价回升 紫金飙8%

国际金价向上，黄金股亦随之向上。紫金（2899）大升7.9%，收报31.4元；紫金黄金国际（2259）扬3.3%，收报105.6元；老铺黄金（6181）走高6%，收报470元。另外，周大福（1929）去年度盈利创新高，全年派息增4成，该股急升15.2%，收报12.81元，为表现最佳蓝筹股。

个股方面，极兔速递（1519）一间关联并表实体接获国家邮政局的调查通知，但强调调查不会对公司的业务或财务状况造成任何重大影响，该股依旧升1.7%，收报8.5元。康方生物（9926）拟斥最多2亿元回购股份，同时公司主席及高管亦拟增持股份，康方生物向上4.8%，收报92元。

黄德几：25000点大阻力

盈立证券研究部执行董事黄德几表示，港股受惠于美国对伊朗的军事行动态度软化，市场憧憬美伊有望达成停火甚至停战共识，技术面上，恒指早前跌穿24000点边缘时，触发场内近四成牛证被强制收回，促成了技术性短线反弹。

黄续指，由于中港两地监管机构现对跨境开户的严厉合规审查、内地市监局对互联网平台补贴行为的约谈，以及中美博弈升温，美国进一步扩大中国企业制裁名单，暂对后市仍持审慎态度，预计恒指短期内上试25000点将面临较大阻力。

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美国总统特朗普称，美伊和平协议最快本周末在欧洲签署。承接美股升势，恒指今早高开252点，最多曾升512点，高见24762点；中午收市报24740点，升491点或2%，成交额1,567.09亿元。科指半日升79点或1.72%，报4735点。

周大福（1929）股价大升17.3%，报13.05元。该公司去年度盈利创新高，增全年派息近三成，并预料全年营业额可取得中高单位数字增长。其他金饰股亦炒上，老铺黄金（6181）升8.2%；周六福（6168）升5.6%。

洛钼升12% 江铜升近一成

贵金属股亦造好，紫金（2899）升8%；紫金黄金国际（2259）升近4.7%。洛阳钼业（3993）大升12.2%；江西铜（358）升9.7%。

科网股普遍升，腾讯（700）升1.8%；阿里巴巴（9988）升2.7%；小米（1810）升2%；京东（9618）升近3%；网易（9999）、百度（9888）均升逾1%；美团（3690）无升跌。

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0930：TACO交易再现，美国总统特朗普称与伊朗达成重大协议，预计未来几天内最终敲定及签署；他取消原定袭击伊朗的计划，中东局势降温，带动美股反弹，道指曾升逾千点，收市升929点或1.86%，报50848点；标指升127点或1.75%，报7394点；纳指升640点或2.54%，报25809点；费城半导体指数攀升7.91%，报13171点；反映中国概念股表现的金龙指数升0.25%，报6296点。

科技股普遍升，美光科技升近12%，英特尔升逾9%，AMD升近8%，Tesla升近半成，博通升近4%，英伟达升逾2%。甲骨文跌逾8%，其季度资本支出高于预期引发市场忧虑。

港股方面，恒指今早高开252点，报24501点。腾讯（700）升近2%；阿里巴巴（9988）升1.49%；小米（1810）及京东（9618）齐升约0.8%；美团（3690）平开。

友邦（1299）今早升高开2.37%，报75.5元；汇丰（005）升1.73%。周大福（1929）高开5.2%，该公司截至今年3月底止年度盈利创新高，达90.04亿元，大增52.2%。

北水动向方面，周四净卖出港股27.54亿港元。建滔集团(148)、建滔积层板(1888)、腾讯(700)分别获净买入10.61亿港元、5.69亿港元、5.36亿港元；阿里巴巴(9988)、中海油(883)、长飞光纤光缆(6869)分别遭净卖出21.83亿港元、14.58亿港元、3.79亿港元。