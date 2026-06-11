恒指挫158点 七日累泻近1800点 阿里插半成 友邦急弹5% 专家料续寻底｜港股收市

亚洲股市见反弹，但中港股市继续疲弱。北京市监局在「618」购物促销周期约谈淘宝天猫、京东、拼多多、抖音及小红书5家电商平台，发现涉促销活动虚假宣传等问题。港股在阿里巴巴（9988）、京东（9618）等大型蓝筹拖累下，恒指一度跌穿两万四大关，曾见11个月新低，收市报24249点，挫158点，已录得七连跌，累泻1789点或6.8%。大市成交降至2885亿元；北水转净流出27.5亿元。

恒指随外围低开27点，早段转升85点后沽压涌现，午前最多急挫408点，低见23999点，于两四万关口有买方支持，收市报24249点，跌158点，见11个月新低。国指报8217点，跌101点，为13个月新低。科指亦报4655点，挫69点或1.5%。

A股同样乏力，上证综合指数报3987点，跌6点；深成指报14851点，跌102点；创业板指数报3811点，跌43点。亚太股市略反弹，日、韩股市分升0.4%及不足0.1%；台股仍跌0.2%。

阿里一股拖低恒指近百点

淘宝母企阿里巴巴成跌市元凶，收市急插5.4%报107.4元，差绝恒指，单股拖低指数97点；京东亦插2.9%报108.9元。其他科技股亦继续受压，百度（9888）挫3.1%收报113.1元；腾讯（700）跌1.8%报457.2元；小米（1810）跌1.8%报25.84元；美团（3690）跌1.1%报78.1元。

另一边厢，极兔（1519）遭中国邮政局立案调查，指其对速递相关企业安全生产管理缺位，未按规定实行安全保障统一管理，该股插4.9%报8.36元。

大摩指市场对金融股过分忧虑 汇控升2%

不过重磅金融股反弹，友邦（1299）止跌回升，收涨5%报73.75元，成表现最好蓝筹股。汇控（005）升2.4%后138.5元；渣打（2888）扬2.1%报193.2元。至于港交所（388）仍跌2.4%报374元。

摩根士丹利认为，中国当局发布境外投资规定及打击非法跨境炒股，本质上是将资金引导至合规的官方渠道，并非针对居民的正常境外金融与资产配置。该行认为，市场对香港金融板块明显过分忧虑，实际影响料轻微、可控，多只相关股份已超跌。

建滔系再创新高

PCB概念股继续受追捧，建滔积层板（1888）大升10.8%收报67.2元；母企建滔集团（148）续升4.7%收报93.7元，双双再创新高。胜宏科技（2476）升5.5%报378.8元。半导体股亦造好，澜起科技（6809）升5.7%报365元；兆易创新（3986）扬5%报687元；由华虹半导体改名的华虹宏力（1347）升1.5%报139.3元；中芯国际（981）亦升1.3%报73.3元。

龙湖涨4%

内房股有起色，龙湖集团（960）涨4.3%报8.55元；华润置地（1109）升2.5%报36.88元；中海外（688）升0.3%报15.62元。交银国际指，内房行业在政策持续加码下筑底，下半年新楼销售跌幅料逐步收窄；料部分一线和重点城市出现价格拐点，二手楼价格或正在筑底。

郭家耀料两万四久守必失 短线有反弹条件

港湾家族办公室业务发展总监郭家耀表示，多项利淡因素持续困扰港股，包括中东局势引发加息忧虑、内地限制境外投资等，加上不时出现的监管行动，估计后市仍要调整一段时间。他预计，恒指短线有技术性反弹条件，但25000点将有阻力，下方两万四大关未来较大机会失守，「港股只有夹仓先有动力，昙花一现之后又继续跌，连每日二十大成交榜都有海力士同三星ETF，资金嚟香港都要买外国股票。」

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1215：中东战火再起，避险情绪升温，港股连跌6日后，恒指今早低开27点后，持续弱势，最多曾跌408点，低见23999点，失守两万四关口，截至中午报24136点，跌271点或1.11%，成交金额1,559亿元。科指跌幅更大，中午报4630点，跌94点或2.01%。

友邦止跌回稳

重磅蓝筹股中，阿里（9988）及腾讯（700）半日跌4.9%及1.5%，连同港交所（388）跌2.8%，为拖累恒指最主要股份；相反，友邦（1299）止跌回稳，半日升2.4%。

极兔遭中国邮政局立案调查

单计股价变幅，极兔（1519）遭中国邮政局立案调查，指其对速递相关企业安全生产管理缺位，未按规定实行安全保障统一管理；该股半日跌逾8%，为表现最差蓝筹。此外，百济神州（6160）亦跌5.8%，比亚迪电子（285）及新奥能源（2688）则分别跌4.8%及4.1%。

交银国际料内房行业筑底

相反，部份内房股逆市受捧，龙湖（960）及润地（1109）齐升逾4%，为表现较佳蓝筹。交银国际发报告称，内房行业在政策持续加码下筑底，下半年新楼销售跌幅料逐步收窄；同时，部分一线和重点城市出现价格拐点，二手楼价格或正在筑底，看好估值不高及拥有第一、二线城市土地储备的龙头开发商，包括润地和越秀地产（123）。

其他板块方面，多只AI半新股大幅回吐，其中五一视界（6651）半日跌近14%、壁仞科技（6082）跌逾12%、天数智芯（9903）跌逾9%，海致科技（2706）及深演（2723）亦分别跌逾8%及逾7%。

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0920：中东战火再起，美国国防部长赫格塞斯周三表示，美军遵从总统特朗普的指示，对伊朗展开新一轮军事打击，并轰炸多个「关键设施」。伊朗方面则表示，对18个美军重要目标进行了打击，同时霍尔木兹海峡即日起对所有船只关闭，违规通行者将成为打击目标。

美通胀3年新高 惟符合预期

另一方面，美国昨日公布的通胀数据升温，但符合市场预期。其中，美国5月CPI按年升4.2%，升上3年高位；按月则升0.5%。撇除食品及能源价格的核心CPI按年I按年上升2.9%；按月则升0.2%，更低于预期的0.3%。

美股三大指数周三全线下跌，其中道指跌953点或1.87%，报49918点；标指跌119点或1.62%，报7266点；纳指更跌509点或1.98%，报25169点。至于反映中概股走势的金龙指数，则跌0.28%至6280点。

国际油价反复向上，布兰特期油今早暂升约1.8%至94.79美元，WTI原油期货则暂升约2.2%至92美元。金价失守4,100美元关口，昨日急跌逾4%后，今早微升0.3%，报4,082美元。亚太区股市先跌后回稳，日股暂跌0.3%，韩股更转升0.6%。

中海油升逾2% 黄金股挨沽

港股方面，恒指开市跌27点，报24380点。重磅科技股上落不大，腾讯（700）股价升0.9%。阿里巴巴（9988）跌1%；美团（3690）跌0.25%；京东（9618）无起跌；小米（1810）则跌0.46%。

油金股方面，中海油（883）升2.6%，中石油（883）升1.8%，中港石油（632）更升8%；黄金相关股则挨沽，招金（1818）跌3.6%，紫金黄金（2259）跌3%，紫金矿业（2899）则跌2.6%。

心动拟斥4亿元回购股份

个股消息中，心动公司（2400）公布，昨日与独立经纪商订立一份协议，经纪商获委聘运作自动股份回购计划，在联交所回购最多4亿元股份；该股开市报51.3元，升4.1%。

北水动向方面，昨日净买入港股82.43亿元，其中盈富基金（2800）、腾讯（700）及长飞光纤（6869）分别获净买入40.56亿元、19.95亿元及10.56亿元；而阿里（9988）、中海油（883）及中芯（981）分别遭净卖出23.72亿元、1.95亿元及9,627万元。