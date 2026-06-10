美国5月CPI大升4.2%三年高 核心CPI按月升幅意外温和 道指期货跌少一半

美国重新对伊朗发动军事打击，但5月核心通胀数据按月增幅较预期温和，缓解市场对短期加息的忧虑，美股跌幅一度收窄。

美股跌幅略为收敛，道指期货一度跌近600点，数据公布后收窄至不足300点。标指期货跌0.5%；纳期跌0.8%。港股夜期亦转升43点，报24321点。

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核心CPI按月升0.2%低预期

美国5月消费物价指数（CPI）按年上升4.2%，创三年新高；按月升0.5%，均符合市场预期。

至于撇除食品及能源价格的核心CPI按年上升2.9%，符预期；但按月则上升0.2%，低于预期的0.3%，亦低于前一个月变动。

能源续成通胀升温元凶 房屋成本升幅放缓

按各细项拆分，CPI急升主要来自能源价格上升3.9%，食品价格则上升0.2%；至于联储局较关注的房屋成本升幅为0.3%，较前一个月升幅减半。另外，交通运输服务价格反而下跌0.6%，新车价格下降0.3%，二手车及卡车价格则微升0.1%。

美军打击伊朗发电厂 油价升逾2%

在市场关注通胀数据之际，美国总统特朗普据报下令打击伊朗的发电厂和桥梁。他在社交媒体称：「伊朗只会空谈，不会行动。他们花费太长时间才达成一项对他们非常有利的协议，现在必须付出代价！」油价飙升，纽约期油每股曾见90.42美元，升2.5%。

学者：市埸过分忧虑加息步伐

牛津经济研究院首席金融市场分析师John Canavan认为，市场对联储局加价的预期过于急进，估计当霍尔木兹海峡完全开放，目前加息预期就会降低。

法国外贸银行美国首席经济学家Christopher Hodge指出，目前尚未能摆脱与能源成本相关的压力，但未来消费者需求疲弱，意味有助在未来几个月遏抑通胀，故相信最终今轮CPI高峰水平将低于大多数人的预期。