恒指跌157点 腾讯逆市升3% 汇丰跌半成 专家忧短期失守两万四｜港股收市

中东局势未明，美国反击伊朗袭击美方直升机，幸以色列停止向伊朗再发动攻击，令美股隔晚跌势稍为喘定。不过美国公布消费者物价指数（CPI）前，市场先沽为敬，亚太区市场普遍走低，日韩台股市跌1.9%至4.5%不等。港股则全日偏软，收报24407，跌157点或0.6%，全日窄幅波动298点，连跌6日累跌1631点或6.3%。大市成交额3206亿元，连续4日逾3000亿元；北水南下捞货，转净流入82.4亿元。

恒指低开123点，报24442点，随即跌幅收窄至60点，收复24500关口，惟沽压再次降临，午后低见24207点，跌358点，为3月23日以来低位，终收报24407点，跌157点或0.6%。国指收报8318点，跌5点或近0.1%。恒指和国指均连跌两日。科指则报4724点，跌44点或0.9%。

内地股市下跌，上证指数收报3993点，跌16点或0.4%；深成指报14954点，跌314点或2.1%；创业板指数报3854点，跌106点或2.7%。亚太区股市方面，日经指数收报64179点，跌1237点或1.9%；台湾加权指数报43225点，跌1478点或3.3%；韩国综合指数收报7730点，跌366点或4.5%。

联想急插9% 差绝三大指数

内媒引述消息指，联想（992）已敲定自7月起，旗下全品类产品将统一加价，涨幅与上一轮基本持平，另联想已建议经销商如有设备采购计划，尽快敲定方案、提前备货锁价。本月底会向经销商发出正式涨价函。消息拖累联想为表现最差的三大指数成份股，收报23元，挫9.4%。

美伊战火再次燃起，贵金属股走低，中国铝业（2600）报9.74元，跌4.2%；紫金矿业（2899）报29.72元，跌3%；洛阳钼业（3993）报16.27元，跌2%。

ATMXJ个别发展，小米（1810）报26.32元，跌3.2%；阿里巴巴（9988）收报113.5元，跌2.2%；京东（9618）报112.2元，跌1.6%。不过，腾讯（700）拟发行24.5亿美元及150亿元人民币票据，收报465.6元，逆市升2.7%；美团（3690）报79元，升2.3%。

中资电讯股有追捧

资金泊入三大中资电讯股，中国联通（762）报7.51元，升3.6%；中国电信（728）报5.07元，升3%；中国移动（941）报82.45元，升0.2%。

蓝筹股方面，吉利（175）收报19.32元，升4%，为表现最好的恒指和国指成份股。本地及国际银行股显著受压，汇控（005）报135.3元，跌4.8%；中银香港（2388）报46.28元，跌3.4%。太古（019）发行47亿元可换股债券，将以旗下国泰（293）股份交换，倘若悉数行使将减持5.9%国泰持股。太古收报81.65元，跌0.5%；国泰报11.93元，跌6.9%。

李泽铭：CPI数据及中东局势成后市关键

Blue Water Capital首席投资官李泽铭表示，本周可预见的利淡消息较多，包括美国CPI数据、中东冲突，以及SpaceX上市或抽走资金，令环球科技股下跌。他认为，除非CPI低于市场预期，或美国总统特朗普表示正式达成美伊停火协议，否则港股本周会步步下挫，恒指支持位为24000点，但不排除很快跌穿，阻力位为25000点。

他预计，当美国CPI高于市场预期，12月加息机会或由现时约42%，增至50%以上，可留意美国下周议息将会披露点阵图，或透露未来加息机会增加。

———

中东局势再度升温，港股今早低开低走，恒指最多曾跌327点，低见24238点；中午收报24294点，跌272点或1.11%；成交额1,700.27亿元。科指半日跌80点或1.69%，报4688点。

阿里跌约3.6%创9个月低

科网股个别发展，阿里巴巴（9988）跌3.68%，报111.8元，创约9个月低；小米（1810）挫4.55%，创逾1年低；联想（922）更大泻9.85%；京东（9618）及百度（9888）则分别跌1.75%及1.54%。「AI三宝」亦沽压沉重，MINIMAX （100） 跌8.87%；智谱 （2513）跌8.45%；迅策（3317） 跌4.76%。

至于腾讯（700）、美团（3690）、快手（1024）及网易（9999）则逆市上升。腾讯半日升3.22%，报467元，该公司拟发24.5亿美元及150亿人民币票据。美团、快手及网易分别升2.33%、3.11%及3.04%。

中资电讯股同样逆市造好，联通（762）升3.72%；中电信（728）升2.43%；中移动（941）靠稳升0.06%。

渣打跌近7% 中银跌3%

金融股挨沽，汇丰（005）跌5.48%，报134.3元；渣打（2888）跌近7%；中银香港（2388）跌约3%；友邦（1299）跌2.46%。

国泰遭变相减持 跌近8%

国泰航空（293）半日大跌7.8%，太古A（019）跌2.43%。太古发行47亿元一年期可换股债券，将以旗下国泰（293）股份交换，倘若悉数行使，太古将减持5.9%国泰持股。

———

0930：中东局势再度升温，美国总统特朗普周二表示，一架美军直升机被伊朗击落，并强调美国「必须作出回应」，美国中央司令部亦表示，美军已开始对伊朗发动「自卫性打击」。另一方面，美国能源资讯署（EIA）警告，伊朗战争爆发导致中东原油产能大面积瘫痪，全球核心经济体正以创纪录速度透支其原油库存，并导致全球石油总库存逼近至少03年以来低位。

不过，国际油价周二急跌，今早仍反弹乏力。有报道指美国已完成就直升机被击落事件对伊朗实施的打击，消息令油价升幅收窄，其中布兰特期油暂升约1%至92.39美元，WTI原油期货则暂升约0.9%至88.98美元。

美股周二先低后高 道指倒升

美股三大指数周二表现波动，其中道指曾跌575点后反弹，收市倒升86点或0.17%，报50872点；标指及纳指亦曾急泻，但尾市跌幅收窄，标指收市仅跌19点或0.26%，报7386点；纳指曾泻逾3.6%，收市报25678点，跌250点或0.97%。

亚太区股市普遍向下，其中日股早段暂跌0.85%、韩股亦跌2.8%。港股方面，恒指今早低开123点，报24442点。蓝筹股中，药明生物（2269）开市跌4.9%，汇丰（005）亦跌2.7%。

腾讯阿里开市逆市微升

重磅科技股靠稳，腾讯（700）公布定价发行本金总额24.5亿美元的美元票据，以及本金总额150亿元人民币的人民币票据；今早股价逆市升0.35%。阿里巴巴（9988）开市升0.02%；美团（3690）跌0.13%；京东（9618）跌1.1%；小米（1810）则跌0.66%。

太古发债 或变相减持国泰

个股消息中，太古（019）发行47亿元一年期可换股债券，将以旗下国泰（293）股份交换，倘若悉数行使，太古将减持5.9%国泰持股。两股今早报82.05元及12.58元，分别无起跌及跌1.8%。

相关文章：太古发换股债筹47亿 用国泰股份交换 变相最多减持5.9%

药明康德拟斥10亿回购A股

药明康德（2359）拟以集中竞价交易方式回购A股股份，回购金额10亿元人民币，回购价格不超过156.95元人民币，预计回购约637.15万股，占总股本0.21%，用于员工持股计划；该股开市报116.8元，无起跌。

中软订立高端AI算力设备销售协议

此外，中国软件国际（354）公布，全资附属北京中软国际信息技术近期与若干名独立第三方客户订立高端AI算力设备销售协议，集团将向客户供应高端AI算力设备及配套资源，合约总金额约10亿元人民币；该股开市报4.07元，升4%。

北水动向方面，昨日净卖出港股86.14亿元，建滔（148）、建滔积层板（1888）及腾讯（700）分别获净买入18.3亿元、12.32亿元及8.88亿元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及恒生中国企业（2828）分别遭净卖出114.19亿元、25.97亿元及19.05亿元。

