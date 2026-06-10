恒指低开123点 药明生物跌近半成 国泰挫近2% 中软订AI设备协议升4%｜港股开市

中东局势再度升温，美国总统特朗普周二表示，一架美军直升机被伊朗击落，并强调美国「必须作出回应」，美国中央司令部亦表示，美军已开始对伊朗发动「自卫性打击」。另一方面，美国能源资讯署（EIA）警告，伊朗战争爆发导致中东原油产能大面积瘫痪，全球核心经济体正以创纪录速度透支其原油库存，并导致全球石油总库存逼近至少03年以来低位。

不过，国际油价周二急跌，今早仍反弹乏力。有报道指美国已完成就直升机被击落事件对伊朗实施的打击，消息令油价升幅收窄，其中布兰特期油暂升约1%至92.39美元，WTI原油期货则暂升约0.9%至88.98美元。

美股周二先低后高 道指倒升

美股三大指数周二表现波动，其中道指曾跌575点后反弹，收市倒升86点或0.17%，报50872点；标指及纳指亦曾急泻，但尾市跌幅收窄，标指收市仅跌19点或0.26%，报7386点；纳指曾泻逾3.6%，收市报25678点，跌250点或0.97%。

亚太区股市普遍向下，其中日股早段暂跌0.85%、韩股亦跌2.8%。港股方面，恒指今早低开123点，报24442点。蓝筹股中，药明生物（2269）开市跌4.9%，汇丰（005）亦跌2.7%。

腾讯阿里开市逆市微升

重磅科技股靠稳，腾讯（700）公布定价发行本金总额24.5亿美元的美元票据，以及本金总额150亿元人民币的人民币票据；今早股价逆市升0.35%。阿里巴巴（9988）开市升0.02%；美团（3690）跌0.13%；京东（9618）跌1.1%；小米（1810）则跌0.66%。

太古发债 或变相减持国泰

个股消息中，太古（019）发行47亿元一年期可换股债券，将以旗下国泰（293）股份交换，倘若悉数行使，太古将减持5.9%国泰持股。两股今早报82.05元及12.58元，分别无起跌及跌1.8%。

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药明康德拟斥10亿回购A股

药明康德（2359）拟以集中竞价交易方式回购A股股份，回购金额10亿元人民币，回购价格不超过156.95元人民币，预计回购约637.15万股，占总股本0.21%，用于员工持股计划；该股开市报116.8元，无起跌。

中软订立高端AI算力设备销售协议

此外，中国软件国际（354）公布，全资附属北京中软国际信息技术近期与若干名独立第三方客户订立高端AI算力设备销售协议，集团将向客户供应高端AI算力设备及配套资源，合约总金额约10亿元人民币；该股开市报4.07元，升4%。

北水动向方面，昨日净卖出港股86.14亿元，建滔（148）、建滔积层板（1888）及腾讯（700）分别获净买入18.3亿元、12.32亿元及8.88亿元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及恒生中国企业（2828）分别遭净卖出114.19亿元、25.97亿元及19.05亿元。

