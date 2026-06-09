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美股继续反弹 道指升逾400点 特朗普预计美伊协议两三日内达成 油价挫4%

股市
更新时间：21:58 2026-06-09 HKT
发布时间：21:34 2026-06-09 HKT

美股连日反弹，美国总统特朗普指，美伊停战协议预计会在两至三天内达成，包括立即开放霍尔木兹海峡。市场对通胀忧虑纾缓，道指升逾400点。

道指报51237点，升451点；标指报7472点，升67点；纳指报26204点，升275点或1.1%。

油价大跌，纽约期油报每桶87.8美元，跌3.8%。

美光升4% 苹果逆市跌1%

AI晶片股继续造好，美光（MU）升近4%；Nvidia（NVDA）升近1%。明星科技股中，Google母企Alphabet（GOOG）及Meta（META）均升2%。至于苹果（AAPL）的全球开发者大会（WWDC）被指缺乏亮点，股价跌逾1%。

摩通指美股仍具上涨空间

摩根大通投资组合经理Jack Caffrey指出，虽然美股早前升幅过大，但企业盈利增长仍支持市场情绪，属于「盈利驱动的故事」，预计美股仍有进一步上涨的空间。

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