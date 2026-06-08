道指早段弹400点 AI股回勇 大摩指属健康调整 维持标指目标8000点

美股从上周大跌市中反弹，美国总统特朗普称，对于以伊近日的冲突「正在寻求立即停火」。道指早段升逾400点，AI股回勇。

道指报51277点，升411点；标指报7458点，升75点；纳指报26118点，升409点。

油价升势急收窄，纽约期油曾升2.7%，最新报每桶91.51美元，仅升1.1%。美元指数再次跌穿100关，报99.864，跌0.2%。

苹果WWDC前升2%

Nvidia（NVDA）反弹逾2%，苹果（AAPL）WWDC全球开发者大会举行前亦升2%。博通（AVGO）升3%；英特尔（INTC）涨9%。

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康宁升9% 获亚马逊订单

玻璃及光纤制造商康宁（GLW）大升9%，公司与亚马逊（AMZN）达成协议，亚马逊透过康宁扩大数据中心布局，为康宁造就1000个职位。

摩根士丹利策略师Mike Wilson指出，今次美股属健康调整，维持标指8000点目标，即较上周五仍有逾8%潜在升幅。他认为，股市难以直线向上，如果今轮牛市持续至年底，必然会有回调，对股市亦有益。

专家：高通胀忧虑仍影响股市

Ritholtz财富管理首席市场策略师Callie Cox指出，美国就业市场已好转，但持续高通胀的威胁仍在困扰市场，加息风险加重投资成本，令今轮股市从3月底回升以来的策略或失效。