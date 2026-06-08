港股曾泻逾500点 专家称相对外围跌幅较小 重磅科网股宜中线部署

恒指今日跟随外围市场急挫，曾一度下跌503点或逾2%，香港股票分析师协会理事温杰接受《星岛头条》访问时表示，跌市主要受三大因素拖累，包括博通（AVGO）业绩指引逊预期、新一代AI伺服器相关记忆体需求忧虑，以及美国劳动市场数据强劲。不过，他认为港股相对外围跌幅较小，主要因为早前升幅最大的「新科技股」并非港股指数主要成份，港股受冲击相对有限。

博通指引逊预期 加息忧虑再起

温杰表示，今次跌市首先源于上周博通的业绩指引差过市场预期，令投资者担心AI需求是否放慢。其次，市场亦关注Nvidia新一代AI伺服器所用记忆体少于预期，进一步引发对记忆体需求的疑虑。

同时，美国上周五公布的劳动市场数据非常强劲，令市场重新忧虑加息，导致外围股市因而下跌，并拖累港股表现。

港股跌幅较少 「新科技股」占比低

虽然港股跟随外围走弱，但温杰认为港股下行空间相对较小。他解释，目前跌得最多的是此前升幅最多的新科技股；但这类股份很多并不在港股主要指数之内，因此港股受到的直接影响会较少。

至于看好板块，温杰表示，仍会继续留意新科技股。他认为，若近期相关股份出现回吐，反而令潜在回报变得更吸引。至于个股方面，温杰目前较留意同为科技股板块的中芯国际（981）及快手（1024）。

料大市短期内难扭转颓势

谈及腾讯（700）、阿里巴巴（9988）、美团（3690）等重磅科网股相继回落，温杰认为，未有货的投资者可以采取中线分注部署，而非一次过追入。他表示，这类传统科技股估值已经便宜，但业绩表现令人失望，分析员亦下调盈利预测，资金暂时未有明显重返重磅科网股。

因此，他建议可用定期储货方式中线布局，「每个星期储少少」，等待基本面改善及资金回流。

对于港股后市能否扭转颓势，温杰认为短期仍有难度，关键在于指数权重科技股的盈利预测仍被下调。他强调，自己最重视基本因素，而目前恒指受压的核心问题，是传统科技股权重较高并被市场打压。