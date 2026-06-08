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恒指裂口低开 或先回补部分裂口｜古天后

股市
更新时间：10:03 2026-06-08 HKT
发布时间：10:03 2026-06-08 HKT

6月8日，大致多云，间中有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大，早上短暂时间有阳光。美国就业数据强劲令市场加息预期升温，加上晶片股挨沽，道指周五最多跌780点，收市仍挫695点或1.35%；标指回落2.64%，纳指下滑4.18%，费城半导体指数急降10.26%，多只重磅科技股跌逾一成；包括MU下跌13.2%，英特尔跌11.3%，ARM跌12.9%。

另一方面，SpaceX正推进750亿美元IPO，承销商已被告知，不能接受来自香港及中国投资者认购，理由系美国对关键技术出口有限制。不过，SpaceX启动IPO推介后即获超额认购。由于SapceX招股料将抽走市场资金，再加上唔少投资者以杠杆进行交易美股，喺去杠杆效应下，上周五美股显著下跌。目前美股借势调整，或待SpaceX上市后，美股方能喘定，如SapceX再带动气氛，则美股调整过后，有条件再重拾升势。

港股料24000至24200有不俗支持

至于港股上周表现强差人意，虽然周二一度爆升640点至26038超过两星期高位，但其后三个交易日不仅将升幅抹去，至周五更跌穿周一低位，按周跌221点，连续四星期下跌。由于美股于周五受强劲就业数据影响，市场忧虑联储局不仅未能于年内减息，更有机会加息，美股三大指数下跌，进一步拖累夜期及ADR再跌至24500水平，黑期今早于24500水平徘徊，料大市裂口低开。

如大市低开于24500水平，将遗下一个逾400点巨大下跌裂口，不排除低开后或先喘定，于24400-24500水平短暂反弹，回补部份下跌裂口，且看恒指是否能重返日线及周线保加加通道底部之上，目前恒指周线保力加通道底部为24635，日线底部为24785，如能先企稳于周线保力加通道底部之内，或能先喘定，不过要回补整个下跌裂口，即日重返上周五24928收市价之上则有难度，除非北水买入力度相当强劲。

不过，北水上周按周计算录得净流入228.21亿元，结束前两周净流出，反映北水有关早前监管机构打击境外非法投资嘅影响已近尾声。如今日港股能以先低后反弹姿态发展，全日以阳烛形态收市，即使即日未能回补全个下跌裂口，本周仍有机会回补下跌裂口，反弹至约25000水平，不过如大市无法企稳24800去年高位，后抽过后，不排除仍有机会再一次下试3月底部，即24200甚至24000水平，以完成1800-2000点月波幅。

目前港股估值远低于已先后创新高嘅美国、南韩、日本及台湾股市，除非外围股市跌势一发不可收拾，否则港股料于24000-24200有不俗支持，而反弹首个目标为25000及25400约10日线水平，但恒指如无法返250日线及20日线及50日线三线汇聚区约25700水平企稳，反弹过后或再重拾跌势，目前再观察后续发展，不宜轻举妄动。

古天后

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