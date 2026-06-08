「黑色星期一」韩股曾泻9% 韩元逼09年海啸后新低 海力士与Nvidia合作仍跌一成

受美股外围急挫，加上中东局势再度升温影响，早前受热捧的韩国股市重挫，并一度触发熔断机制，今早最多跌近8.8%，低见7442点；暂报7544点，续跌逾7%。若以上周高位8933点计，即韩股已较近期高位累跌逾16%，或将进入技术性回吐阶段。此外，多只晶片制造商股价大跌，其中三星电子一度重挫11%，SK海力士亦曾跌10%。

分析师：韩股受累3大风险

据外媒引述Hana Securities分析师Kim Doo-un指出，韩国市场面临「黑色星期一」的风险，汇率不稳定、利率重新定价和半导体获利回吐等因素同时发生。此外，南韩本月3日举行第9届地方选举及国会议员补选投票，岂料发生投票站缺选票乱象，引发选民怒火。昨日最少有万名民众在首尔SK奥运手球体育馆示威，有人更提出重选要求。

SK海力士伙Nvidia研下一代存储产品

值得留意的是，英伟达（Nvidia）行政总裁访韩之际，公司宣布与SK海力士达成多年期技术合作，联手研发适配英伟达AI基础设施发展规划的下一代存储产品。惟消息仍无阻SK海力士股价下跌，英伟达（NVDA）上周五则收报205.1美元，在部份券商夜盘报206.41元，升约0.6%。

外国投资者纷纷撤离

另一方面，外国投资者纷纷撤离下，单单上周就净卖出超过100亿美元的韩国股票；同时为韩元带来了压力，韩元兑美元汇率今早曾报1566.55，跌至2009年金融海啸以来最低水平。

韩国财政部称采取严厉措施

对于近期韩元兑美元汇率大幅走低，韩国财政部召开紧急会议后发声明表示，韩国不会容忍外汇市场出现过度波动或单边走势，并将对此采取严厉措施。根据声明显示，韩国财政部长、韩国央行行长及其他高层官员均出席了会议。

声明指出，部分投机交易加剧了市场跟风行为，当局将提高韩元无本金交割远汇（NDF）交易透明度，因通过这些衍生品交易产生的跟风行为已对在岸韩元市场造成影响。此外，当局还将调查涉及出口货款延迟的非法外汇交易，并对外汇市场投机和操纵迹象进行审查。

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