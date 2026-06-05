恒指跌291点 三日累泻千点 友全周挫一成 晶片股挨沽 专家指收紧投资阴霾发酵｜港股收市

半导体巨头之一的博通AI指引未能令市场满意，AI热潮降温，加上周末前入市意欲低，亚洲主要股市普遍延续弱势，韩股曾跌至触发熔断机制。港股亦受外围拖累，恒指再跌291点收市或1.2%，收报24961点，失守25000关收市，是今年3月底以来首次跌穿25000点收市。恒指连跌三日累跌1077点或4.1%。大市成交增至3428亿元，北水转流走24.27亿元，连续两日净流出。

韩股为亚洲区内表现最差股市 港股六绝月首周未止跌

亚洲股市中，韩国综合指数最终跌5.5%收市，为区内表现最差的指数；台湾加权指数和日经平均指数均跌1.3%；内地上证指数则跌0.7%。

恒指低开67点，早段跌幅曾收窄至37点，惟科网和晶片股挨沽，恒指跌幅再度扩大，最多跌325点，全日收报24961点，跌291点。国指收报8436点，跌65点。科指收报4888点，跌86点。

恒指「六绝月」首周未止跌，全周累跌220点，连跌4周；国指全周则累升10点，终止三周连跌；科指全周亦微升4点。美团（3690）累升8.9%，为本周表现最佳蓝筹股；友邦保险（1299）全周累跌10%，为本周表现最差蓝筹股。

AI降温芯片和科网均跌 中芯泻7.2%

AI热潮降温下，晶片股和存储概念股领跌，中芯（981）泻7.2%，收报75.65元，为表现最差蓝筹股；华虹半导体（1347）大跌7.2%。收报145.3元。澜起科技（6809）挫9.2%，收报368.8元；兆易创新（3986）下滑8%，收报723元。

科网股亦多数续弱，小米（1810）下滑2%，收报27.8元；腾讯（700）跌1.3%，收报453.2元；阿里巴巴（9988）下滑0.9%，收报122.4元；联想（992）跌0.5%，收报24.88元。

忧中证监打击 金融股走弱 三新股首挂走势不一

市场忧虑中证监近期的打击措施影响本地银行和保险业，本地金融股走弱，渣打（2888）挫4.9%，收报201.4元；友邦（1299）下滑3.5%，收报74元；汇控（005）插3.1%，收报141.8元；东亚银行（023）走低1.7%，收报13.58元。

航运公司持续加价，航运股逆市造好，中远海控（1919）走高6.7%，收报15.02元；东方海外（316）扬6%，收报143.2元；海丰国际（1308）涨1.4%，收报34.98元。

三新股首挂走势不一，龙丰集团（2290）收报2.81元，较招股价5.18元大跌45.8%，不计手续费，一手帐面蚀1185元。大金重工（1081）平收，收报66.4元。天辰生物（1779）则收报131.8元，较招股价96.06元大升37.2%，一手帐面赚1787元。

曾永坚：短期内或试今年最低位24200点

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，港股再度走弱主要由于近期中证监进一步收紧内地居民和企业的海外投资政策，两年整治期的阴霾正持续困扰港股，同时大型新股SpaceX正抽走市场流动资金，部分资金为参与认购，已在美股及亚太区相关板块提前减持套现，加剧了港股AI等热门主题板块沽压；另外市场亦正观望美国联储局最新议息，入市谨慎。

他指出，技术性而言，恒指目前已连续三个交易日失守250天线约25600点，料短期内弱势维持，或有机会下试今年最低位24200点。

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港股今早反复偏软，跌至二万五边缘。恒指低开67点后，最多跌226点，中午收报25047点，跌205点或0.81%。成交额1,497.64亿元。科指半日跌61点或1.24%，报4913点。

科网股个别发展，腾讯（700）跌0.04%；阿里巴巴（9988）跌0.08%；美团（3690）升0.38%。联想（992）挫5.84%，报23.54元，为表现最差蓝筹。

海力士两倍杠杆产品挫14%

晶片股跟随外围向下，中芯（981）跌近4%；华虹半导体（1347）跌近半成；澜起科技（6809）及兆易创新（3986）分别跌7.68%及6.93%。XL二南方海力士（7709）及XL二南三星（7747）分别挫14.49%及11.49%。

本地金融股走弱，汇丰（005）跌3.14%；渣打（2888）跌半成；友邦（1299）跌2.86%；中银香港（2388）跌0.25%。

今日挂牌的新股方面，龙丰集团（2290）中午收报3.38元，较上市价5.18元低34.74%；天辰生物（1779）中午报139元，较上市价96.06元高出44.7%；大金重工（1081）中午报63.45元，较上市价66.4元低4.44%。

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0930：美股三大指数周四个别发展，道指「破顶」曾飙970点，纳指则因博通业绩逊预期而一度下跌逾1%。道指收市大升874点或1.73%，报51561点；标指升30点或0.41%，报7584点；纳指跌23点或0.09%，报26830点；反映中国概念股表现的金龙指数跌0.6%，报6597点。

博通AI晶片收入预测令市场失望，收市泻12.6%。拖累同业的AMD及美光科技分别跌3.5%及7.7%。大型科技股普遍上升，Alphabet升3.68%，英伟达升1.94%，亚马逊升1.51%，Meta升0.74%，苹果升0.31%，微软亦升0.17%；Tesla则逆市跌1.24%。

港股方面，恒指今早低开67点，报25186点。腾讯（700）及美团（3690）齐升约0.5%；阿里巴巴（9988）平开。联想（992）挫4.5%。

澜起科技（6809）、兆易创新（3986）跟随外围晶片股受压，齐跌4%；华虹半导体（1347）跌3.5%；中芯（981）跌0.85%。XL二南方海力士（7709）及XL二南三星（7747）齐挫近15%。

龙丰首挂跌逾16%

今日有3只新股挂牌，龙丰集团 (2290)开报4.32元，较上市价5.18元低16.6%；天辰生物(1779)开报144.3元，较上市价96.06元高出50.2%；大金重工 (1081)开报66.4元，与上市价相同。

北水动向方面，周四净卖出港股3.15亿港元。华虹半导体 (1347)、泡泡玛特 (9992)、中海油 (883)分别获净买入7.09亿港元、5.52亿港元、2.48亿港元；中国宏桥 (1378)、腾讯(700)、美团(3690)分别遭净卖出5.81亿港元、5.22亿港元、4.72亿港元。



