恒指下试二万五 半日跌205点 汇丰跌3% 联想跌半成 晶片股挨沽｜港股开市

港股今早反复偏软，跌至二万五边缘。恒指低开67点后，最多跌226点，中午收报25047点，跌205点或0.81%。成交额1,497.64亿元。科指半日跌61点或1.24%，报4913点。

科网股个别发展，腾讯（700）跌0.04%；阿里巴巴（9988）跌0.08%；美团（3690）升0.38%。联想（992）挫5.84%，报23.54元，为表现最差蓝筹。

海力士两倍杠杆产品挫14%

晶片股跟随外围向下，中芯（981）跌近4%；华虹半导体（1347）跌近半成；澜起科技（6809）及兆易创新（3986）分别跌7.68%及6.93%。XL二南方海力士（7709）及XL二南三星（7747）分别挫14.49%及11.49%。

本地金融股走弱，汇丰（005）跌3.14%；渣打（2888）跌半成；友邦（1299）跌2.86%；中银香港（2388）跌0.25%。

今日挂牌的新股方面，龙丰集团（2290）中午收报3.38元，较上市价5.18元低34.74%；天辰生物（1779）中午报139元，较上市价96.06元高出44.7%；大金重工（1081）中午报63.45元，较上市价66.4元低4.44%。

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0930：美股三大指数周四个别发展，道指「破顶」曾飙970点，纳指则因博通业绩逊预期而一度下跌逾1%。道指收市大升874点或1.73%，报51561点；标指升30点或0.41%，报7584点；纳指跌23点或0.09%，报26830点；反映中国概念股表现的金龙指数跌0.6%，报6597点。

博通AI晶片收入预测令市场失望，收市泻12.6%。拖累同业的AMD及美光科技分别跌3.5%及7.7%。大型科技股普遍上升，Alphabet升3.68%，英伟达升1.94%，亚马逊升1.51%，Meta升0.74%，苹果升0.31%，微软亦升0.17%；Tesla则逆市跌1.24%。

港股方面，恒指今早低开67点，报25186点。腾讯（700）及美团（3690）齐升约0.5%；阿里巴巴（9988）平开。联想（992）挫4.5%。

澜起科技（6809）、兆易创新（3986）跟随外围晶片股受压，齐跌4%；华虹半导体（1347）跌3.5%；中芯（981）跌0.85%。XL二南方海力士（7709）及XL二南三星（7747）齐挫近15%。

龙丰首挂跌逾16%

今日有3只新股挂牌，龙丰集团 (2290)开报4.32元，较上市价5.18元低16.6%；天辰生物(1779)开报144.3元，较上市价96.06元高出50.2%；大金重工 (1081)开报66.4元，与上市价相同。

北水动向方面，周四净卖出港股3.15亿港元。华虹半导体 (1347)、泡泡玛特 (9992)、中海油 (883)分别获净买入7.09亿港元、5.52亿港元、2.48亿港元；中国宏桥 (1378)、腾讯(700)、美团(3690)分别遭净卖出5.81亿港元、5.22亿港元、4.72亿港元。



