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特朗普指美伊正最终谈判 道指抽升500点 晶片股沽压累纳指跌1%

股市
更新时间：21:42 2026-06-04 HKT
发布时间：21:42 2026-06-04 HKT

美股走势分化，博通（AVGO）业绩指引逊预期引发晶片股沽压，纳指早段跌1%；但美国总统特朗普表示，目前正值与伊朗结束战争的最终谈判，道指急升逾500点。 

道指报51211点，大升524点；标指报7529点，跌24点；纳指报26577点，跌276点或1%。

油价回吐，报每桶93美元，跌3.1%。10年期债息亦报4.46厘，跌3.9点子。

博通插14%

博通绩后大跌14%，该集团上季业绩好过市场预期，但预计第三季AI收入指引为160亿美元，按年增逾2倍，仍低于市场预期。其他半导体股受压，Arm（ARM）挫6%；迈威尔科技（MRVL）及超微公司（AMD）泻5%；英特尔（INTC）跌4%。

美国上周首领失业救济高预期

美国截至5月30日止当周，首次申请失业救济人数22.5万人，按周增加1.3万人，高于市场预期的21.4万人；前值下修至21.2万人。

Truist Wealth资讯总监兼市场策略总监Keith Lerner认为，大市处于大升浪的正常调整，牛市条件仍然稳固，「市场往往是进两步、退一步，但现在已经是前进三步，至少可以往后退一点。」


 

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