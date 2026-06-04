国泰财务总裁沈碧嘉提早退休请辞 太古散货马嘉俊接任

国泰（293）公布，常务董事及财务总裁沈碧嘉将请辞，决定提早自太古集团退休，以投放更多时间处理个人事务。国泰委任太古散货财务董事马嘉俊接任职务。人事变动于6月11日生效。

国泰：无意见分歧 衷心感谢其贡献

国泰指，沈碧嘉已确认与董事局并无任何意见分歧，国泰董事局对她给予公司的竭诚服务及宝贵贡献，表示衷心感谢，并致以诚挚的祝福。现年55岁的沈碧嘉2021年获委任为财务总裁，她于2008年加入太古集团，并在太古集团位于香港、内地及新加坡的航空和航运部门担任过各种财务职位。

至于接任的马嘉俊现年48岁，2024年起出任太古散货的董事及财务董事，他曾出任港机一间附属公司的财务总裁，以及香港航空发动机维修服务的财务及行政总经理。马嘉俊2020年加入太古集团，曾于香港、美国及新加坡工作。他是特许管理会计师，并持有特许管理会计师公会会员（ACMA）及全球特许管理会计师（CGMA）的专业资格。