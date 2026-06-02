全球股市连升9周 富达国际：风险回报比例或逐步转弱

即使中东局势仍然备受关注，但在缺乏重大新消息的情况下，投资者继续依赖市场主导的人工智能主题，全球股市上周录得连续第9周上升，为2023年以来最佳表现。不过，富达国际投资总监Tom Stevenson提醒，目前股市已由远低于长期上升趋势，升至目前高于该趋势水平，虽然市场可持续高于趋势运行，但时间愈长，其风险回报比例或逐步转弱。

周期性牛市已持续45个月

富达国际表示，目前这一轮周期性牛市，自2022年底以来已持续45个月，明显长于历史平均约30个月的升市周期，期间市场自低位反弹约118%。同时，这次周期性牛市亦处于一个成熟的长期结构性升市当中，若以2009年3月金融危机后低位作为起点，长期牛市已持续约17年，接近历史两段大型牛市，包括二战后至1960年代末，以及1982年至2000年科网泡沫顶部所持续的时间。

该行指出，股市上升一向由盈利、股息及估值三者共同推动，但不同时期主导力量各异，本轮升市初期由估值扩张主导，近期则逐步转由盈利及股息支撑。展望未来，若企业盈利持续增长及利润率保持强劲，即使估值持平或略为回落，仍有望支持市场延续升势。

不过，该行指企业资本开支需求上升，尤其是AI相关投资，将令企业回购股份的意欲减弱；同时，多宗大型IPO预料陆续上升，可能令新股供应显著增加，意味市场的供求基本面相对以往或较不利，值得投资者关注。

市场密切关注劳动市场表现

针对本周市场焦点，其中一项为美国周五公布的非农就业报告。该行指出，随着联储局新任主席即将主持首次议息会议，市场将密切关注劳动市场表现，以判断油价上升对整体通胀压力的影响。近期数据则显示，美国劳动市场仍具韧性，未受中东局势显著影响，惟油价急升已增加企业及家庭成本。

市场预期，5月份新增就业人数约为86,000人，低于4月的115,000人，但仍属稳健；失业率预计维持在4.3%。目前期货市场显示，今年底前美国加息机会约为五成。若就业数据强于预期，或减低联储局在11月中期选举前减息的空间。

欧央行本月11日或加息

欧洲方面，市场同样关注通胀数据。欧洲央行下次议息会议预期将进行近三年来首次加息，因通胀持续高于2%目标。市场预计，欧洲通胀将连续第四个月上升至3.3%；核心通胀（剔除食品及能源）预期升至2.4%。

由于欧洲对能源价格尤其敏感，而通胀压力已逐步扩散至其他经济领域。市场普遍预期，欧洲央行将于6月11日加息0.25厘至2.25%，并可能在今年稍后时间再次加息。