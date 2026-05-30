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昆仑芯传最快下月挂牌 印尼黄金矿商启动第二上市

股市
更新时间：10:25 2026-05-30 HKT
发布时间：10:25 2026-05-30 HKT

多间公司蓄势待发于6月上市，外电引述消息指，百度（9888）旗下人工智能（AI）晶片业务昆仑芯视乎内地和香港监管部门的审批，目标最快下月在港上市，筹资10亿至20亿美元(约156亿港元)，另正筹备在上交所上市。

至于已在印尼挂牌的黄金矿商Merdeka Gold Resources，最快下周启动集资6亿至7亿美元的在港第二上市计划。

睿触机器人通过境外上市备案

中国经皮穿刺手术机器人制造商睿触机器人已通过内地境外上市备案，IFR报道，该公司拟在港集资1亿美元。

内地连锁炸鸡店「正新鸡排」去年在港插旗，彭博引述消息指，其母企正新食品正与中国银河证券和中金合作，探讨潜在香港上市计划，可能集资约3亿美元。该公司于全球有逾2万分店，近年积极开拓海外市场，于欧洲、美国、东南亚等国家及地区都设有分店。

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