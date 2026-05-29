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市场观望美伊协议进展 国际油价跌逾1% 美股早段破顶 纳指穿27000大关

股市
更新时间：21:46 2026-05-29 HKT
发布时间：21:46 2026-05-29 HKT

传美伊两国接近达成60天停火和解除霍尔木兹海峡封锁备忘录，市场观望最新协议进展，惟国际油价下跌，美国早段三大指数破顶。

截至夜晚9时40分，纳指升91点，报27009点，升穿27000大关；道指升200点，报50862点；标指升22点，报7584点。

国际油价走弱，WTI原油跌1.7%，报87.33美元；伦敦布兰特原油期货跌1.8%，报90.95美元。美汇指数回升不足0.1%，重返99水平。

分析：若油价回落将形成一个相当有利的市场环境

Jefferies 欧洲首席经济学家兼策略师Mohit Kumar指出，若美伊达成协议，预期风险资产将进一步上扬，而利率则会走低，并从持仓情况来看，利率市场的反应可能比股市更为剧烈。瑞士隆奥投资管理公司宏观主管Florian Ielpo则指出，由于油价一直是今年市场大部分宏观担忧的来源 ，若兰特原油价格在周末之前跌穿90美元，这将形成一个相当有利的市场环境。

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