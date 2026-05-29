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印花税修订条例草案刊宪 以落实人民币柜台印花税以人民币缴付

股市
更新时间：12:16 2026-05-29 HKT
发布时间：12:16 2026-05-29 HKT

港府今日（29日）于宪报刊登《2026年印花税（修订）（第2号）条例草案》，以订明双柜台证券人民币柜台交易的印花税以人民币计算和缴付。

政府发言人表示，2025年施政报告宣布政府将落实以人民币支付人民币柜台股票印花税的安排，让投资者在人民币柜台同时以人民币结算交易及相关的印花税和其他征费。有关安排预期可增加人民币柜台的成交额及流动性，从而强化人民币作为国际投资货币的功能，进一步巩固香港作为领先离岸人民币业务枢纽的地位。」

《条例草案》将于6月10日提交立法会进行首读。
 

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