港股严重超卖后技术反弹｜古天后

5月29日，大致天晴，日间极端酷热。美国新闻网站Axios报道，美国与伊朗达成协议延长停火60日，但仍有待美国总统特朗普批准，美股周四先跌后回稳，标指及纳指盘中齐破顶，收市与道指都创历史新高。美市收市，道指报50668，升24点或0.05%；标指升43点或0.58%，报7563；纳指涨0.91%，报26917。云端软件商Snowflake与亚马逊达成多年业务协议，加上调升收入预测，股价收市急升36.5%，微软及甲骨文分别升3.5%及6.7%，Palantir升8.2%；IBM跃高3.5%，为表现最强道指成份股；亚马逊单日转升0.8%。多家零售商业绩理想，百货公司Kohl's股价炒高20.6%，Dollar Tree及百思买(Best Buy)分别急升17.9%及15.8%。Caterpillar滑落2.5%，为跌幅最大道指成份股。

美国多项重要数据公布，美国经济分析局(BEA)公布，美国首季国内生产总值(GDP)修订为以年率计增长1.6%，较原先公布2%放缓，反映库存投资及消费开支向下修订，其中个人消费增长1.4%，少过之前公布1.6%。美国4月份个人开支增加0.5%，符合预期，期内联储局重视的通胀指标──核心个人消费开支平减指数(Core PCE)按年升幅由3月3.2%略加快至3.3%，符预期，按月只升0.2%，低过3月及预期0.3%增幅，而4月份个人收入维持不变，低过预期升0.4%。估计6月份联储局议息维持息率不变机会大。美国10年期债息一度倒跌4.7个基点，至4.432厘，对息口较敏感嘅2年期债息回落1.9个基点，至4.014厘。美汇指数曾跌0.26%，至98.95，欧洲央行4月底的议息纪录显示，多名官员会上唔反对加息，欧元升0.32%，至1.1663美元，日圆升0.24%，至159.12兑每美元。

反弹阻力位25250至25300

港股昨日显著受压，恒生指数低开97点，开市价25230已成为昨日高位，其后持续走低，最多一度跌600点，低见24727，午后A股反弹，港股跌幅收窄至322点，二万五关失而复得，收市险守二万五，报25006，成交额3563亿元。港股近日跟外围股市表现差得远，跟跌唔跌升，主要系因为中港两地监管机构均有所行动，除内地中证监惩处券商有关内地投资者非法境外投资外，本地证监会亦就IPO违规行为，向个别券商展开调查，均严重影响投资气氛。昨日已提及港股已连续几个交易日，收市低于俗称牛熊分界线之250日线，即25600水平，技术上已步入熊市，加上指数权重股欠缺受市场追捧嘅AI相关主题股份，更令恒指不进则退。目前资金集中追捧晶片及大模型等AI主题股份，投资者只宜选择性参与。至于恒指由5月份高位26800水平，而回调逾2000点至昨日24700水平，短线技术上已呈超卖，有机会昨日短暂反弹，反弹首个阻力为25250-25300水平，即4月8日上升裂口底部，而下一阻力为250日线即25650-25750水平，亦同为该上升裂口顶部，10日及50日线所在。港股如未能收复20日线，即25950左右，并重返100日线，即26150水平之上，暂难扭转弱势。至于下方首个支持为昨日低位约24750-24800不容再失，失守再向下往24500/24200，即3月低位再寻找支持。

古天后