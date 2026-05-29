恒指高开155点 联想大升15% 创想三维首挂升八成｜港股开市

据报美国与伊朗有望延长停火60天，美股三大指数周四齐创收市新高。道指收市报50668点，升24点或0.05%；标指升43点或0.58%，报7563点；纳指升242点或0.91%，报26917点；反映中国概念股表现的金龙指数跌0.48%，报6586点。Snowflake 与亚马逊达成多年业务协议，加上上调收入预测，收市暴升36.5%，软件板块亦集体上扬。Palantir 升逾8%、ServiceNow 及甲骨文升逾6%。

港股方面，恒指今早高开155点，报25161点。科网股普遍上升，阿里巴巴（9988）升1.14%；腾讯（700）升0.75%；美团（3690）升0.4%；小米（1810）无升跌；百度（9888）则升2.7%。联想（992）再破顶，大幅高开14.9%，报22.62元。

小鹏绩后挫3%

小鹏汽车（9868）首季亏损扩大，经调整后净亏损扩大290%至16.9亿元人民币，开市跌3.46%。理想汽车（2015）受毛利率急跌拖累，首季由盈转亏，经调整后净亏损21亿元人民币，股价跌0.74%。

创想三维（3388）今日新上市，开报33.88元，较招股价18.8元高出80.2%。

北水动向方面，周四净买入港股76.09亿港元。中芯国际 (981)、泡泡玛特 (9992)、华虹半导体 (1347)分别获净买入41.74亿港元、11.21亿港元、8.11亿港元；阿里巴巴(9988)、小米(1810)、长飞光纤光缆 (6869)分别遭净卖出13.03亿港元、5.96亿港元、2.12亿港元。