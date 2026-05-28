美股早段调整 4月核心PCE升幅低预期 Snowflake绩后飙35% 向亚马逊签AI服务大单

中东局势再度紧张，引发美股震荡，但最新通胀指标增长放缓，长债息回调，道指早段跌逾300点后收窄。

道指报50500点，跌144点；标指报7517点，跌3点；纳指报26653点，跌21点。10年债息反复，一度升穿4.5厘，最新报4.485点，跌0.2点子。

油价回升，纽约期油报每桶90.82美元，升2.4%。

Snowflake（SNOW）业绩好过预期，同时与亚马逊（AMZN）旗下云服务公司AWS签订60亿美元AI晶片服务协议，Snowflake股价急升35%。亚马逊则随大市跌逾1%。

微软及戴尔升2%

微软（MSFT）及戴尔（DELL）升逾2%，早前美国国防部向戴尔授予97亿美元大型国防软件合约，以为美军提供微软企业软件、云端订阅与授权服务。

首季GDP订正增1.6%低预期

美国联储局参考通胀指标出炉，美国4月核心个人消费支出（PCE）物价指数按年升3.3%，符合预期；按月则升0.2%，低于预期。而PCE物价指数按年升3.8%，符合预期；按月上升0.4%，低过预期。

另外，美国第一季年率修正值按季增长1.6%，低于市场预期的2%。

专家料加息机率低

Kerux Financial创办人兼投资总监David Laut认为，油价飙升情况或较短暂，联储局不太可能加息。他续指，现时加息的条件非常严苛，例如油价持续一年或更长时间维持在100美元水平，距离该情况还很远。