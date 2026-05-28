智谱连升4日累涨最多逾六成 券商料受惠商业化加速与Token消耗爆发
更新时间：15:34 2026-05-28 HKT
发布时间：15:34 2026-05-28 HKT
发布时间：15:34 2026-05-28 HKT
恒指公司上周五（22日）公布季检结果后，智谱（2513）将于6月8日正式获纳入恒生科技指数，并有望获得港股通交易资格。值得留意的是，该股自上周五起连日急升，今日已连升第4个交易日，盘中曾高见1650元，单日曾升16%，以4日累计更最多升逾六成。
消息面上，智谱获华创证券首次覆盖及发报告唱好，指其藉清华技术底座与领先的MaaS生态，在AI通用化及智能体浪潮中卡位核心赛道，有望持续受益于商业化加速与Token消耗爆发。该行预计，智谱2026至2028年营业收入为30.20亿元、71.08亿元及122.78亿元，对应增速316.9%、135.4%及72.7%，给予「推荐」评级。
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