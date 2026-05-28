领展全年可分派总额跌6.4% 拟重启回购兼售一成非核心资产 香港零售续租租金挫8.2%

领展（823）3月底止全年可分派总额65.77亿元，按年下降6.4%；末期每基金单位分派1.2673元，减少7.8%，全年共分派2.5361元，减少6.9%。领展表示，计划重启基金单位回购计划，拟将早前出售新加坡Swing By@Thomson Plaza项目的所得款项用于回购基金单位。

全年收益139.38亿元，按年减少2%，而物业收入净额为102.3亿元，减少3.7%，主要由于香港及内地的续租租金调整率为负数，反映宏观环境及零售业受压。期内物业组合估值总额2,164.89亿元，下降4.1%。

出售资金用于回购及核心核心组合

领展指出，整体物业组合中约5%至10%被视为非核心资产，正审慎考虑于适当时机出售该等资产，并专注于基金单位持有人的利益及回报，亦会分配部分出售所得资金，用于投资其核心零售资产组合。早前领展出售Swing By @ Thomson Plaza，作价2.5亿新加坡元（约15.3亿港元），料第二季完成。

今年度续租租金料继续负增长

该集团指出，其租金水平正趋稳定，然而香港零售物业组合的续租租金调整率预期将于今个年度继续录得负增长，大致按年维持相若水平，反映高于现时租金水平的租赁周期即将步入尾声。领展又相信，透过重新调整员工以及一般及行政开支，预期每年可节省超过2亿元、审慎管理融资成本，以及推动提升收入的措施，以抵销部分续租租金调整率为负数所带来的影响，加上出售非核心资产并加快基金单位回购，将有助来年维持盈利稳定，并保障每基金单位分派。

领展：香港零售初现复苏 惟不平均

业务按各地区划分，香港零售及办公室物业收益75.91亿元，跌3.9%。领展表示，访港旅客人数逐步回升，加上劳工市场状况向好，香港零售业已初现复苏迹象，但复苏情况并不平均，其中非必需品零售及旅游相关复苏势头最为强劲；而必需品销售的增长则较为温和，年内来自内地电商平台的竞争压力，持续为必需品类别带来压力。

香港零售物业组合全年续租租金调整率录得负8.2%，较中期的负6.4%跌幅有所扩大，当中商舖续租租金调整率负9.1%，街市或熟食档位录得负4.6%，而教育或福利及配套设施则录得2.2%增长。商户销售额的跌幅按年收窄至1%，而租金对销售额比例则轻微下降至12.7%。

领展指，期内已签订逾587份新租约，主要来自教育及兴趣班、特色餐厅、游戏及家庭娱乐营运商，反映消费者喜好持续转变，而续租率约为80%。

内地续租租金调整率跌14%

内地物业组合收益19.61亿元，按年减少3%，续租租金调整率录得负14.3%。该集团指，期内推行针对性的租赁策略及资产重新定位，以应对日益加剧的竞争，带动日均客流量及商户销售额录得温和改善。

至于澳洲、新加坡及英国在内的国际物业组合，收益18.67亿元，按年增长4.8%，领展指零售组合受惠于持续的商户需求及稳健的续租租金调整率，办公大楼资产租赁稳健。