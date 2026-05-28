港股续向下寻底｜古天后

5月28日，大致天晴，日间天气酷热。国际油价大幅回落，美股周三反复，道指盘中破顶，并与标指及纳指齐创收市历史新高。截至周二止，标指今年累涨近10%。继摩根士丹利及德银后，高盛策略员Ben Snider发表报告，称持续盈利增长将继续带领美股向上，因此标指今年底目标由原先7600上调至8000，以全年计回报达17%。由于首季业绩异常强劲，高盛把标指今年每股盈利预测上调至每股340美元，意味按年增长24%，并提到人工智能（AI）基建投资受惠企业将占标指成份企业今年约一半每股盈利增长；明年每股盈利料升13%。

联储局恐失去政策信誉

伊朗电视台称取得一份美伊结束战争草案，内容包括美军将解除海上封锁，并从伊朗周边撤离，与此同时，伊朗亦恢复霍尔木兹海峡航道运输，大量原油有望重返市场，消息触发纽约期油急跌5.55%，每桶收报88.68美元，不过今早亚洲时段则重返90美元附近。个股表现中，Tesla喺4月份欧洲新车登记数字理想，加上市场讨论与SpaceX合并可能，股价升1.6%，苹果公司及亚马逊分别升0.8%及2.5%，但Nvidia回落1%。美光科技周二爆升19%后，周三再涨3.6%。Meta首次向消费者推出AI聊天机械人订阅服务，股价升3.7%。

城堡证券（Citadel Securities）欧洲、中东及非洲定息收入销售主管Nohshad Shah认为，随着消费物价攀升益对经济构成威胁，联储局应尽快转向加息，否则便会落后形势。纽约联储银行前总裁Bill Dudley于彭博电视访问中警告，基于通胀自新冠疫情以来一直高于2%目标，联储局正面临失去政策信誉。美汇指数一度跌0.2%至98.969，其后转稳；日圆降0.19%至159.59兑每美元。

恒指24800-25000不容有失

港股昨日表现强差人意，早段仅微微高开9点后反复向下，盘中一度跌341点至25258低位，几乎完全回补4月8日所遗下之大型上升裂口25254至25633，成交额则达3,207亿元，跌市下成交重返3000亿元之上。恒生指数已连续四个交易日收市低于250日线，不仅走势明显转弱，如短期内仍未能收复有牛熊分界线之称嘅250日线，技术上更开始步入熊市。

目前恒指下一关键为24800-25000支持不容有失，如进一步跌穿此支持区，向下往3月约24500水平探底机会大增。而10日线已先后跌穿20及50日线，发出双死亡交叉，除非恒指能尽快收复25700-25800水平，重返10日及50日线，方能摆短危机，而此水平已成交短线反弹阻力，20日线约25950-26000及100日线约26150水平阻力更大。不过昨晚夜期已见回稳，而ADR港股比例指数更回升逾百点，但今早于黑期时段打回原形，料今日港股平开机会较大，今日为期指结算日，或对疲乏市况带来短暂支持，不过结算过后，如外围股市进行调整，或拖累港股继续向下寻底。

古天后