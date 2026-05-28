美军攻击伊朗刺激油价急涨 恒指跌322点 ATM挨沽 专家料内地股民沽货为主｜港股收市

美军攻打伊朗，刺激油价再急升，加上美国联储局理事库克（Lisa Cook）表示，通胀正朝著错误方向发展，如果情况持续，她准备支持加息。港股在期指结算日一度大跌600点，最终两万五关口失而复得，报25006点，跌322点或1.3%，连跌3日累跌600点或2.3%。大市成交额3563亿元，连续3日突破3000亿元。

恒指低开98点，报25230点，已是全日高位，其后步步下挫，午后低见24727点，跌601点，随后有买方支持，终收报25006点，跌322点或1.3%。国指和科指都连跌两日，国指收报8364点，跌98点；科指报4888点，跌18点。

A股转升 创业板指创新高

内地股市则转升，上证指数收报4098点，升4点或0.1%；深成指报15861点，升125点或0.8%；创业板指数报4125点，升79点或2%，创新高。至于亚太区主要股市受压，日经指数收报64693点，跌306点或0.5%。台湾加权指数报43636点，跌620点或1.4%。韩国综合指数收报8185点，跌43点或0.5%。

美团大挫7% 腾讯阿里跌2%

重磅科技股走低，美团（3690）报73.3元，跌5.7%；腾讯（700）报425元，跌2.2%；阿里巴巴（9988）报121.8元，跌2%；京东（9618）报114.2元，跌1.8%；但小米（1810）报28.56元，升0.6%。

对息口敏感的医药股下跌，翰森制药（3692）收报31.4元，跌7.1%，为表现最差的蓝筹股。信达生物（1801）报74.85元，跌5.2%；药明生物（2269）报32.38元，跌3.9%。

中芯大升4% 华虹飙12%

晶片股跟随外围飙高，中芯（981）报88.25元，升3.6%；华虹半导体（1347）报170元，升11.5%。不过，国产大模型双雄表现分化，智谱（2513）收报1618元，升13.5%；MINIMAX（100）报837元，跌1.5%。

蓝筹股方面，获「中国巴菲特」、内地资深投资者段永平增持的泡泡玛特（9992），股价收报161.5元，逆市升4.7%，为表现最好的蓝筹股。汇控（005）收报145.3元，跌0.9%。

连敬涵：大市成交回落至2500亿才沽完

香港股票分析师协会理事连敬涵表示，虽然近3日大市成交额多，但以沽货为主，推测有机会与内地上周五要求境内投资者两年内清仓于境外券商的持股有关，因现时本港市况不利，令内地股民提早沽货，加剧港股跌幅和增加成交额，特别是内地人熟悉的ATMXJ沽压较大。他指出，如果大市成交额回落至2500至2600亿元，才反映沽压完结，短期内恒指阻力位为25600点，或会下试24200点。

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1215：受美军对伊朗发动攻击消息影响，油价应声上涨，布兰特期油及纽约期油齐升近4%，分别暂报92.2美元及97.7美元；环球股市亦受累下挫，其中日股暂跌近1.6%，韩股更跌逾4%。港股方面，恒指今早低开97点后，走势持续向下，中午亦以近半日低位收市，报24748点，跌579点或2.29%，半日成交金额1,951亿元；科指方面，中午报4834点，跌73点或1.49%。

美团否认大裁员 股价仍跌6%

重磅蓝筹股中，「ATM」半日向下，阿里（9988）跌3.1%、腾讯（700）跌3%，美团（3690）更跌逾6%，连同汇丰（005）跌2.2%，为4只拖累大市最多股份。消息面上，美团否认启动大规模裁员，指有关消息为不实信息，惟未能扭转股价跌势。

另一方面，中芯（981）及泡泡玛特（9992）半日续升3.6%及3.1%，为表现较佳蓝筹，联想（992）亦升1.6%。消息面上，长鑫科技的IPO审核状态已变更为提交注册，该股拟公开发行最多106.22亿股，集资额为295亿元人民币，将成为今年A股最大IPO，亦是科创板历史上仅次于中芯的第二大IPO。

黄金相关股急跌 灵宝挫近一成

除了中芯之外，部份半导体股份亦见逆市向上，其中华虹半导体（1347）升11%，宏光半导体（6908）升逾2%；不过，天数智芯（9903）急跌逾6%，英诺赛科（2577）亦跌逾5%，上海复旦（1385）则跌4.8%。

此外，国际金价向下，黄金相关股急跌，灵宝黄金（3330）跌近一成，紫金黄金国际（2259）跌逾7%；招金（1818）及紫金（2899）亦分别跌7.2%及5.7%。

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0930：美国总统特朗普扬言不容许伊朗控制霍尔木兹海峡后，有外媒引述不具名美国官员证实，美军对伊朗军事设施发动新一轮精准空袭，以「清除对美军及国际航道安全构成严重威胁的军事据点」。消息刺激国际油价回升，布兰特期油及纽约期油今早曾升逾2%，分别报94.21美元及90.5美元。

美股三大指数创收市新高

美股三大指数周三震荡向上，但齐创收市历史新高，其中道指收市升182点或0.36%，报50644点；标指升1点或0.02%，报7520点；纳指亦升18点或0.07%，报26674点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三升1.05%至6618点。

亚太区股市方面，日韩股市今早偏弱，两者分别暂跌0.1%及0.33%，报64937点及8201点。至于港股恒指今早亦低开97点，报25230点。蓝筹股中，泡泡玛特（9992）升3.7%，吉利（175）亦升1.7%；惟中海外（688）跌近2%，翰森制药（3692）亦跌1.7%。

快手业绩符预期 股价仍跌

重磅科技股普遍弱势，阿里巴巴（9988）跌0.48%；腾讯（700）跌0.78%；京东（9618）跌0.52%；美团（3690）跌0.64%；百度（9888）跌0.23%；小米（1810）亦跌0.21%。至于快手（1024）2026年第一季度收入录得337.2亿元人民币，按年增长3.4%，符合市场预期；经调整利润33.7亿元，按年下跌26.3%，惟仍优于预期的30.3亿元。该股开市报44.46元，跌1.8%。

中兴通讯首次回购A股

个股消息中，中兴通讯（763）宣布昨日通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式实施首次回购A股股份，涉及金额6.7亿元人民币。该股开市报24.92元，升1.3%。

剑桥科技折让9%配股

剑桥科技（6166）拟配售1,560万股新H股，集资约19.76亿元，相当于扩大后已发行股本约4.24%，每股配售价126.66元，较上日收市价折让约8.88%。该股开市报138元，跌0.7%。

云知声折让近两成配股

云知声（9678）亦宣布，拟配售170万股新H股，集资约3.88亿元，占扩大后已发行股份2.28%，每股配售价228元，较上日收市价284.6元折让19.89%。该股开市报270元，跌5%。

北水动向方面，昨日净卖出港股77.17亿元，中芯（981）、小米（1810）及澜起（6809）分别获净买入19.82亿元、8.07亿元及9,963万元；而阿里（9988）、盈富基金（2800）及南方恒生科技（3033）分别遭净卖出18.58亿元、18.28亿元及13.92亿元。