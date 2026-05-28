美军攻击伊朗刺激油价急涨 恒指半日跌579点 ATM领跌 中芯逆市涨逾3%｜港股开市

1215：受美军对伊朗发动攻击消息影响，油价应声上涨，布兰特期油及纽约期油齐升近4%，分别暂报92.2美元及97.7美元；环球股市亦受累下挫，其中日股暂跌近1.6%，韩股更跌逾4%。港股方面，恒指今早低开97点后，走势持续向下，中午亦以近半日低位收市，报24748点，跌579点或2.29%，半日成交金额1,951亿元；科指方面，中午报4834点，跌73点或1.49%。

美团否认大裁员 股价仍跌6%

重磅蓝筹股中，「ATM」半日向下，阿里（9988）跌3.1%、腾讯（700）跌3%，美团（3690）更跌逾6%，连同汇丰（005）跌2.2%，为4只拖累大市最多股份。消息面上，美团否认启动大规模裁员，指有关消息为不实信息，惟未能扭转股价跌势。

另一方面，中芯（981）及泡泡玛特（9992）半日续升3.6%及3.1%，为表现较佳蓝筹，联想（992）亦升1.6%。消息面上，长鑫科技的IPO审核状态已变更为提交注册，该股拟公开发行最多106.22亿股，集资额为295亿元人民币，将成为今年A股最大IPO，亦是科创板历史上仅次于中芯的第二大IPO。

黄金相关股急跌 灵宝挫近一成

除了中芯之外，部份半导体股份亦见逆市向上，其中华虹半导体（1347）升11%，宏光半导体（6908）升逾2%；不过，天数智芯（9903）急跌逾6%，英诺赛科（2577）亦跌逾5%，上海复旦（1385）则跌4.8%。

此外，国际金价向下，黄金相关股急跌，灵宝黄金（3330）跌近一成，紫金黄金国际（2259）跌逾7%；招金（1818）及紫金（2899）亦分别跌7.2%及5.7%。

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0930：美国总统特朗普扬言不容许伊朗控制霍尔木兹海峡后，有外媒引述不具名美国官员证实，美军对伊朗军事设施发动新一轮精准空袭，以「清除对美军及国际航道安全构成严重威胁的军事据点」。消息刺激国际油价回升，布兰特期油及纽约期油今早曾升逾2%，分别报94.21美元及90.5美元。

美股三大指数创收市新高

美股三大指数周三震荡向上，但齐创收市历史新高，其中道指收市升182点或0.36%，报50644点；标指升1点或0.02%，报7520点；纳指亦升18点或0.07%，报26674点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三升1.05%至6618点。

亚太区股市方面，日韩股市今早偏弱，两者分别暂跌0.1%及0.33%，报64937点及8201点。至于港股恒指今早亦低开97点，报25230点。蓝筹股中，泡泡玛特（9992）升3.7%，吉利（175）亦升1.7%；惟中海外（688）跌近2%，翰森制药（3692）亦跌1.7%。

快手业绩符预期 股价仍跌

重磅科技股普遍弱势，阿里巴巴（9988）跌0.48%；腾讯（700）跌0.78%；京东（9618）跌0.52%；美团（3690）跌0.64%；百度（9888）跌0.23%；小米（1810）亦跌0.21%。至于快手（1024）2026年第一季度收入录得337.2亿元人民币，按年增长3.4%，符合市场预期；经调整利润33.7亿元，按年下跌26.3%，惟仍优于预期的30.3亿元。该股开市报44.46元，跌1.8%。

中兴通讯首次回购A股

个股消息中，中兴通讯（763）宣布昨日通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式实施首次回购A股股份，涉及金额6.7亿元人民币。该股开市报24.92元，升1.3%。

剑桥科技折让9%配股

剑桥科技（6166）拟配售1,560万股新H股，集资约19.76亿元，相当于扩大后已发行股本约4.24%，每股配售价126.66元，较上日收市价折让约8.88%。该股开市报138元，跌0.7%。

云知声折让近两成配股

云知声（9678）亦宣布，拟配售170万股新H股，集资约3.88亿元，占扩大后已发行股份2.28%，每股配售价228元，较上日收市价284.6元折让19.89%。该股开市报270元，跌5%。

北水动向方面，昨日净卖出港股77.17亿元，中芯（981）、小米（1810）及澜起（6809）分别获净买入19.82亿元、8.07亿元及9,963万元；而阿里（9988）、盈富基金（2800）及南方恒生科技（3033）分别遭净卖出18.58亿元、18.28亿元及13.92亿元。