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证监据报突袭搜查建银国际及中信建投办事处 涉IPO相关不当行为

股市
更新时间：14:18 2026-05-27 HKT
发布时间：14:18 2026-05-27 HKT

据路透引述消息报道，香港证监会突袭搜查了两家中国大型券商的香港分公司，以调查涉嫌与股票发行相关的不当行为，是当局加强对香港IPO热潮监管的最新措施。作为调查的一部分，证监会搜查了建银国际（CCBI）和中信建投（CSCI）的香港办事处，并带走了一些文件和电子设备。

报道指出，目前尚不清楚此次监管调查的重点涉及哪些股票发行，但这项调查凸显了香港更广泛的监管打击。虽然去年香港IPO活动激增，并在全球融资排名中名列前茅，但这同时也为银行带来了压力，暴露了尽职调查等方面的漏洞。

两券商曾任华昊中天医药保荐人

翻查资料则显示，近年同时由上述两间券商出任保荐人的新股，则有华昊中天医药（2563），该股于2024年10月底上市。此外，近期由建银国际担任保荐人的新股，包括拓璞数控（7688）、天星医疗（1609）、群核（068）及红星冷链（1641）等等；至于近期中信建投担任保荐人的新股，则包括华曦达（901）、胜宏科技（2476）、飞速创新（3335）及优乐赛共享（2649）等等。

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