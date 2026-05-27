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港股弱势已成 暂未能扭转局面｜古天后

股市
更新时间：10:01 2026-05-27 HKT
发布时间：10:01 2026-05-27 HKT

5月27日，大致天晴，日间天气酷热。市场憧憬美国与伊朗最终达成停火协议，加上美国债息回落及科技股强势，美股周二假期后复市个别发展，道指报收50461，跌118点或0.23%；标指升45点或0.61%，报7519；纳指升312点或1.19%，报26656。重磅股中，Tesla股价收市升1.8%，Nvidia收市倒跌0.2%。Caterpillar升3.3%，为最大道指升幅成份股；雪佛龙跌3.5%，为跌幅最大道指成份股。

美光科技（Micron）及Marvell Technology两只晶片股获券商唱好，股价分别升19.3%及6.1%，美光市值突破1万亿美元，瑞银大幅调高美光目标价，从535美元提高至1625美元，意味市值将攀升至1.8万亿美元，成为全球最大市值股份之一。超微半导体（AMD）炒高7.8%，高通升4.5%。费城半导体指数高处未算高，再升5.53%，报12876创新高。SpaceX下月上市前，航太股继续热炒，Rocket Lab及AST SpaceMobile股价分别抽高5.5%及13.1%。

德银研究主管Jim Reid表示，市场对达成协议结束战争依然十分乐观，虽然和平进程总是波折重重。摩根大通策略员Mislav Matejka则认为，市场过度预期央行加息机会，或为股市向上创造条件。

美国10年期债息一度回吐8.5个基点，至4.4728厘，对息口较敏感嘅2年期债息亦降8.5个基点，至4.042厘，30年期长债孳息一度回落到5厘之下。美汇指数曾跌0.25%，至98.99，日圆降0.3%至159.39兑每美元。ING外汇策略主管Chris Turner表示，即使环球股市继续攀升，美元仍有支持，或因为市场愈益相信联储局暂时采取偏鹰立场，以应对通胀冲击。

港股考验25000关口压力增

港股昨日表现反复，恒指高开16点后，一度倒跌174点，低见25431，其后回升162点，但最终打回原形，全日跌6点，报收25599，未能企稳250日线，成交额则增至3594亿元。目前港股仍于250日线水平争持，加上北水三日累计沽出逾百亿港股通，反映内地资金对港股兴趣减退。值得留意近日港元汇价转弱，如兑美元触发7.85弱方兑换保证，或令港元流动性进一步收紧，对港股更为不利。港股明显落后全球其他股市，尤其较亚太区内其他股市表现弱，主要为本地科技龙头股，亦为恒指权重股，均非AI及半导体股，未能受惠相关股份受追捧热潮，加上港股不少股份内部质素更令人忧虑，近两星期港股中线及长线市寛持续反复下跌，反映港股弱势已成。

恒指连续四个交易日受制25700水平，即50日线失守后一直未能收复，相等于半年以嚟累积大型密集区底部交汇形成极大阻力，迟迟未能收复50日线，令港股往考验25000心理关口压力大增。上方除非收复全部移动平均线，方有条件扭转目前弱势，反弹阻力25800/26000/26200。

古天后

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