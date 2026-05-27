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恒指半日跌217点 阿里小米弱势 联想再升近7% AI半新股不乏炒作｜港股开市

股市
更新时间：12:15 2026-05-27 HKT
发布时间：09:27 2026-05-27 HKT

港股走势疲弱，恒指今早仅高开9点后，走势反复向下，最多曾跌230点至25369点，截至中午报25381点，跌217点或0.85%，半日成交1,701亿元。科指方面，中午报4934点，跌12点或0.25%。

蓝筹股之中，阿里（9988）半日跌2.9%，连同小米（1810）及腾讯（700）分别跌2.5%及1%，为拖累恒指表现最主要股份；相反，近日表现强势的中芯（981）及联想（992）分别升3%及6.9%，力撑大市。

宁德伙东欧企业扩大储能项目

单计股份变幅，联想亦为半日表现最佳蓝筹，宁德时代（3750）及比亚迪电子（285）亦分别升5.8%及4.8%。消息面上，宁德时代与东欧企业Solarpro Holding合作的601MWh大型储能项目近日在保加利亚成功并网投运，双方亦计划未来两年内进一步扩大储能项目规模。

各板块之中，AI半新股有炒作，其中滴普（1384）半日升逾17%、群核（068）升逾15%，MINIMAX（100）升逾9%；天数智芯（9903）及智谱（2513）亦分别升7.8%及5%。

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美国《华尔街日报》修正「美国海军恢复引导船只穿越霍尔木兹海峡」的报道，将语句改为「美国海军目前正悄然协助船只穿越霍尔木兹海峡」，并指美国中央司令部一位发言人表示，美方并未重启「自由计划」。消息一度令油价抽高，但未能扭转跌势，布兰特期油及纽约期油今早续跌逾1%，分别曾报95.64美元及92.69美元。

美股三大指数周二个别发展，道指收市倒跌118点或0.23%，报50461点；标指升45点或0.61%，报7519点；纳指升312点或1.19%，报26656点；至于反映中概股表现的金龙指数亦升0.57%至6549点。

美光及富途大升近两成

焦点股中，美光（MU）获多间华尔街大行上调评级，其中瑞银将其目标价从535美元上调至1,625美元；该股周二大升逾19%至895.88美元，市值再创新高兼突破1万亿美元。此外，富途（FUTU）股价大反弹两成，收报107.7美元。

亚太区股市方面，韩股及日股继续向上，今早分别暂升1.2%及3.3%，报65786点及8313点。港股方面，恒指今早高开9点，报25608点。

联想再升半成 小米绩后微跌

蓝筹股中，宁德时代（3750）高开7%，联想（9992）及网易（999）亦分别升5%及4.5%，为表现最佳蓝筹。不过，其他重磅科网股仍弱，阿里巴巴（9988）升0.08%；腾讯（700）跌0.7%；京东（9618）跌0.76%；美团（3690）跌0.63%；百度（9888）跌0.78%。

至于昨日公布季绩的小米（1810），首季收入录得991.4亿元人民币，按年下跌10.9%，略胜市场预期；经调整净利润60.7亿元人民币，按年减少43.1%，同样胜预期。集团同时公布，未来12个月内回购不超过200亿元的B类股份，新计划于今年股东会后生效。另外，集团宣布今年AI领域投入至少160亿元，3年超过600亿元，推进「人车家全生态」AI闭环。该股开市报29.6元，跌0.54%。

鹰普精密拟折让13.6%配股

个股消息中，鹰普精密（1286）以先旧后新方式配售6,000万股，集资5.5亿元，相当于经扩大已发行股份总数约3.1%，每股配售价9.1元，较上日收市价10.53元折让13.6%。该股开市报9.72元，跌7.7%。

深演智能公开发售超购5479倍

新股方面，深演智能（2723）公开发售录约5,479倍超购，一手中签率1%，国际发售超购约2.4倍；该股开市报155元，升179%。

华曦达（901）公开发售超购约1971倍，一手中签率2%，国际配售超购1.23倍；该股开市报65.8元，升100%。

至于云英谷科技（3310），公开发售超购约3558倍，一手中签率3%，国际配售超购约6倍；该股开市报25.48元，升22%。

北水动向方面，昨日净卖出港股9.68亿元，其中联想（992）、中芯（981）及华虹半导体（1347）分别获净买入7.81亿元、6.56亿元及4.95亿元；而腾讯（700）、阿里（9988）及南方恒生科技（3033）分别遭净卖出15.7亿元、13.4亿元及6.39亿元。   
 

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