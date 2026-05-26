美股憧憬美伊近达成协议 道指早段升200点 美光科技再飙14%破顶

美股投资者继续憧憬美伊将达成停火协议，市场在周一阵亡将士纪念日后复市，大市早段高位整固。

道指报50785点，升206点；标指报7528点，升55点；纳指报26628点，升285点或1.1%。

美军在和谈期间对伊朗发起新一轮空袭，油价跌幅收窄，纽约期油一度跌逾7%，但其后收窄跌幅至4%，报每桶92.92美元。

存储股升势再起

存储股再爆升，美光科技（MU）飙14%，创新高；Western Digital（WDC）涨逾7%；闪迪（SNDK）升6%。

专家：市场料日内达成协议

瑞穗分析师Jordan Rochester指出，中东局势仍是影响市场情绪的主要因素，虽然美军发动空袭，但市场仍憧憬双方接近达成协议。金融智库Vital Knowledge创办人Adam Crisafulli指出，市场已预期美伊未来几天内正式达成协议，目前主要关心的问题是，当中有多少利好因素已消化。

基本面推动美股上行

市场研究机构Trivariate Research创办人Adam Parker则指出，美股基本面仍是上升动力之一，该机构预期今年企业盈利增长23%，明年增长16%，在盈利目标逐步上调之下，股票的市盈率则相应下降，令估值继续吸引。