中证监严查跨境炒股危中有机 传统券商料受惠 「港股通」资格势更重要 | 星市攻略

中证监上周五（22日）严禁境外机构在内地非法提供开户及交易服务，惹来不少投资者对港股出现忧虑，但所谓「危中有机」，部份股份也有可能受惠。光大证券国际证券策略师伍礼贤接受《星岛头条》访问时表示，今次政策将令近年饱受互联网券商冲击的传统券商直接受惠，但港交所（388）及部份科技股或短期承压。另一方面，坊间有意见认为，中证监出手后，「港股通」资格对于上市公司而言将更形重要，「入通概念」炒作有望持续，同时在部份内地投资者未能参与港股下，未来认购新股的中签率也有可能提升。

港交所及部份科网股或受累

伍礼贤分析指，随着互联网券商在内地发展步伐被迫慢下来，传统券商如耀才证券（1428）、致富证券等将从中受惠，在市场竞争中获得相对正面帮助。然而，此举亦可能对大市整体流动性带来冲击，其中港交所作为交易所营运商，其交易收益或受到影响。

他又指，部分科技股亦有机会受到拖累，主因市场上不少互联网券商均有科技巨头的投资参与，若相关券商股价持续下跌，科技股的投资收益亦会受到拖累。此外，市场亦忧虑行业监管阴霾会否蔓延至其他科技类别，在心理作用下将对科技板块构成一定压力。

已纳港股通股份受影响较低

至于市场关注大批近年上市的半新股会否因该行动而失去北水支持，伍礼贤认为，如果有关半新股已经属于被纳入港股通的标的，受影响程度相对较小，因为内地投资者可以合法地透过「港股通」去购买这些股份。不过，这并不代表完全没有影响，因为经港股通买卖港股的整体交易成本通常会稍微偏高。

6只半新股势成港股通新贵

事实上，恒指公司上周公布季检结果后，共有7只股份将获纳入恒生综合指数成份股，并且当中有6只预计可符合港股通纳入范围，包括鸣鸣很忙（1768）、智谱（2513）、精锋医疗（2675）、海致科技（2706）、壁仞科技（6082）及天数智芯（9903），今日股价亦不乏炒作。至于同获纳入恒生综指的Minimax（100），中金指其为同股不同权性质，需额外满足上市满6个月及20个交易日的条件，因此不会在本次6月调整中进入港股通；若后续满足市值与成交额要求，则有望于8月纳入港股通。

新股切勿盲赌「入通」概念

对于未来新股会否进一步将「炒大市值入通」视为主要目标，亦即将市值炒至逾100亿元的入通资格（有关市值要求为浮动）。伍礼贤回应指，类似炒作概念并非新鲜事，当过去入通门槛仍处于50亿元水平时，市场亦经常出现相关讨论。对于上市公司而言，不论是否为了「入通」，将公司市值不断壮大本身就是核心营运目标，但他承认市场确实存在这种借概念炒作的机会，但警告投资者切勿本末倒置。

他强调，决定一间上市公司股价的因素相当多，「入通」诱因仅属其中之一。他建议，散户在部署时，最重要是了解公司的基本面，包括具体业务本质、行业的发展前景等，而不应纯粹因为盲目赌其能否入通而买入。