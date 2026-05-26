瑞银称中证监行动非系统性打压 全球资金仍低配中国 惟仓位明显回升

中证监严打非法跨境炒股，瑞银投资银行亚太区策略师Karen Hizon认为，对比2021年互联网行业强监管，此次调整为常态化合规，属于中国与全球监管接轨，并非系统性打压。她指出，投资者情绪已从悲观修复，全球资金虽仍低配中国，但仓位较五年前明显回升。

高油价恐拖累亚洲GDP

Karen hizon预计，油价短期维持每桶100美元水平，虽然现时影响仍有限，但是央行或将因此而加息，高油价拖累亚洲GDP增长0.25至0.5个百分点。她表示，若油价维持高于每桶100美元水平，将预期令企业收入及利润普遍下跌，从而构成信贷风险，并影响到银行业。她亦估计，油价风险对于东南亚、印度甚具冲击，北亚市场受AI产业红利对冲了油价负面影响。

她指，在油价每桶100美元预测下，该行料对亚洲企业盈利直接影响或有限，仅为1%跌幅，但只是中国情况相对较好。

该行优先布局受益于AI周期、对油价冲击免疫力强的北亚市场，对高油价敏感的南亚、东南亚市场持谨慎态度，并指市场已逐步消化初期冲击，相信能源板块是最大赢家，至于航空交通等行业则受最大影响。

出口成中国经济最大亮点

瑞银中国研究主管徐宾表示，出口成为中国经济最大亮点，出海成为未来5至10年的核心主题，预计非金融类A股公司海外收入占比，会由去年的19%，提升至2030年的25%，加上海外业务有较高毛利率，会成为有关企业盈利增长重要来源。

他指，为了发展海外市场，除增加在华制造产量、加大出口，亦会加快构建海外产能布局，在例如东盟等地采用「中国+1」策略，因两地文化相近，多间内地企业正增加海外产能，以免受关税影响。该行指，内地A股企业去年在东盟地区已计划投资额度按年升7%。