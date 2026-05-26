港股借美伊谈判进展反弹 25600仍为后市好淡关键｜古天后

5月26日，大致天晴，初时部份时间多云，日间天气酷热。上周五美股主要指数均见上升，当中道指破顶一度升544点，收市升幅收窄至294点或0.58%，仍创收市新高；标指则升0.37%，收7473；纳指升0.19%，收26343。不过当晚反映中概股嘅金龙指数急跌2.21%，因中证监严惩非法境外炒股，富途及老虎证券股价急挫逾两成。周末期间，有外电报道指美伊谈判获得进展，不但霍尔木兹海峡全面开放，伊朗更同意交出铀及不再持有核武，以获取解冻伊朗被冻结金融资产，而双方好有可能喺26日宣布达成协议。油价因此急回，纽约期油一度跌穿90美元水平，目前于90美元附近徘徊。美国周一假期，股指期货于周一回升，纳指期货更一度逼近30000大关，不过至今早升势回顺。

油价高企已对全球通胀带嚟威胁，当务之急系美伊尽快达成协议，并确保油价运输回复正常，否则美国联储局不仅今年内减息无望，甚至有加息可能。但债市交易员则表示，目前债市已完全消化联储局今年加息可能嘅预期。美债息亦于美伊谈判大有进展下回落。

至于上周港股表垷反复偏软，由于习持会结束后，中美并未就呢次特朗普嘅国事访问发表联合声明，反映两国喺政治及经济问题上仍存在唔少矛盾。上周一曾跌至25505逾半个月低位后，持续好淡争持，于周四虽曾升至25833一周高位，但同日以大阴烛下跌至全周低位25386，周五虽反弹至25606水平，无奈再失守250日线，按周则跌356点或1.37%。夜期时段因富途等券商被中证监就遗规事件罚款，夜期更一度跌至25100水平，幸而其后反弹，但夜期仍较恒指周五收市低水逾百点。

恒指反弹首个阻力为25800

不过于周末期间，有外电报道，美伊谈判已基本达成协议，内容包括开放霍尔木兹海峡，惟仍待美伊双方及相关中东国家最终敲定。油价急跌，纽约期油一度跌穿90美元水平，而昨日全球股市普遍上升，港股黑期亦返25600水平附近。昨日内地科创板急升，主要受芯片股带动，因有传闻指华为就技术上取得突破，且看内地股市能否延续升势，而支撑港股反弹。

今日港股料能保持于25600水平开市，不过能否企稳此水平，甚至收复部份移动平均线，对后市表现极为重要。留意恒指短中期平均线，包括10、20、50及100日线已全告失守，目前大部份技术指标，包括中短期市均已全面转差，技术上不利后市发展。今日能否借美伊谈判有进展而扭转弱势，美伊局势发展仍为关键。反弹首个阻力为25800-25900水平，下一阻力为26000/26100，至于20日线约25600仍为好淡走势关键，不能重返此水平企稳，港股仍偏弱。

古天后