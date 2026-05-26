中证监出手影响可控 恒指收跌6点 联想领涨｜港股收市

中东局势缓和，但中央打击跨境非法炒股影响投资情绪，港股假后表现反复，恒指收市微跌6点报25599点，但科指跑赢大市，升1.6%。

联想集团（992）继续狂升，涨15.5%报18.19元，成表现最好蓝筹股，两日累升38.3%。重磅科技股个别发展，美团（3690）收跌3.1%报78.8元；小米（1810）绩前跌0.8%报29.76元；腾讯（700）跌0.5%报439元；但阿里巴巴（9988）升0.5%报127.6元。

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1215：受美伊谈判乐观情绪及中证监严查跨境炒股的好淡影响下，恒指今早仅高开16点，但随着市场认为中证监的相关行动对港股影响可控，恒指逐步向上，最多曾升162点至25768点，及至中午收报25743点，亦是接近半日高位，升137点或0.54%，成交金额2,003亿元。科指方面，中午报4980点，升111点或2.29%。

蓝筹股中，以中芯（981）及联想（992）领涨大市，两者半日分别升8.5%及17.8%，前者受惠于华为正式发表「韬（τ）定律」的消息，后者则获多间券商上调目标价。此外，比亚迪电子（285）及药明生物（2269）亦分别升6.7%及6%，为表现较佳股份。

联想绩后获大行唱好

消息面上，联想上周公布业绩后，高盛指其IDG（主要包括PC和智能手机）运营利润率维持在6.9%，高于去年同期，显示存储成本上升带来影响可控；同时，服务器业务持续扩张，ISG运营利润率升至3.6%，加上集团覆盖设备（AI PC、AI手机、AI眼镜等）、基础设施（AI服务器、存储）和软件方面的整体解决方案，可为企业和个人消费者的AI智能体提供支撑，因此该行将联想12个月目标价上调至27元。

其他板块方面，半导体股纷向上，除了中芯之外，华虹半导体（1347）升11%；兆易创新（3986）升6%；天数智芯（9903）升3.7%；英诺创科（2577）亦升3.3%。

受惠国际金价向上，多只黄金相关股亦见上涨，其中招金（1818）升5.4%；赤峰黄金（6693）升逾4%；紫金（2899）升3.9%；山东黄金（1787）亦升1.9%。

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0930：美国总统特朗普表示，美国与伊朗已「基本谈成」一份包括开放霍尔木兹海峡在内的协议。不过，特朗普又称，与伊朗要么达成一项伟大而有意义的协议、要么就没有协议，而且不会签署为伊朗获得核武器铺平道路的协议，并警告若谈判失败将有「比以往更大」规模交火。另一方面，中证监上周出招整治非法跨境证券期货基本经营活动，据中信证券预期，是次监管恐波及高达2500亿元的在港资产，但认为相关行动非一次性强制清仓，而是两年内逐步完成，相信对港股市场的影响是在可控水平。

港股、美股及韩股周一均休市，内地股市及日股昨日则高收。亚太区股市今早个别发展，日股昨日急升近2.9%后，今早轻微回吐约0.05%；韩股暂升逾3.2%，报8099点。港股方面，恒指今早轻微高开16点，报25622点。

华为正式发表「韬（τ）定律」

蓝筹股之中，中芯（981）急升近15%，为表现最佳蓝筹，主要受惠于华为正式发表「韬（τ）定律」、并预计到2031年将设计出晶体管密度达1.4纳米制程的同等水平晶片的消息。多只半导体股同样急升，其中华虹半导体（1347）开市亦升15%；兆易创新（3986）升9.9；天数智芯（9903）升6.8%；澜起（6809）亦升6%。

不过，重磅科网股仍弱，阿里巴巴（9988）升0.16%；腾讯（700）跌0.8%；京东（9618）跌1.2%；美团（3690）跌1.7%；百度（9888）跌0.9%；而将于今日公布季绩的小米（1810），则无起跌，报30元。

MiniMax及智谱将纳入科指

另一方面，恒指公司上周公布最新季检结果，极兔速递（1519）、中国铝业（2600）及百济神州（6160）染蓝，股价分别升3.9%、1.8%及1.1%。至于MiniMax（100）及智谱（2513）获纳入科指成份股，股价分别升1%及2%；金蝶国际（268）及金山软件（3888）被剔除，股价分别跌3.6%及0.4%。

药明生物斥31亿回购

个股消息中，药明生物（2269）宣布拟斥最多约31亿回购股份，股价开市升0.18$；同系药明康德（2359）跌1.5%。

曾永坚：恒指25200有较大支持

对于港股假期后复市，香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，中证监上周五是铁腕式监管行动，估计今次行动将为港股以至中概股带来沽售压力，惟由于近年港股相当一部分流动性，特别是新股认购资金，正是来自这类非法跨国管道，因此预期主要抛售压力或主要集中在新股及半新股板块，而非重磅蓝筹股。他续说，中东战事已现明显转机，将为港股带来支持，即使港股今日承接夜期低开，恒指在25200点仍有较大支持。

黄敏硕料内地投资者不急于搬货

王道资本及家族资产管理执行董事黄敏硕则指出，外围上周已向好，中资科技股也有回稳迹象，临近期指结算，恒生指数或会上试26000点至26300点。对于中证监出手处分3间互联网券商，他认为当局已给出处理的时间表，相信内地投资者也不会急于即时搬货，对港股影响有限。

展望本周，包括「美国联储局最爱通胀指标」的4月PCE指数，以及中国5月制造业和非制造业PMI等经济数据将出炉。港股季度业绩期近尾声，快手（1024）和小米（1810）本周将派成绩表。