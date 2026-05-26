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美国4月核心PCE或创逾两年最大涨幅 多家科企公布业绩｜一周前瞻

股市
更新时间：06:00 2026-05-26 HKT
发布时间：06:00 2026-05-26 HKT

美国总统特朗普指示谈判代表不急于达成任何伊朗协议，市场持续紧盯中东局势发展，美股在强劲财报与人工智能（AI）热潮的共振中走进五月最后一周。本周将公布美国个人消费支出（PCE）物价指数，中资科技股如小米（1810）、快手（1024）等将在本周交出第一季业绩。

第三次上调全年通胀预期

最受关注的通胀指标，PCE物价指数将在周四出炉，市场预计，美国PCE物价指数第二、三、四季度按年涨幅将分别达到3.9%、3.7%和3.4%，较上月预测值再度上修约0.25个百分点，这已是市场连续第三次上调全年通胀预期。尽管通胀预期持续走高，但仍有近86%的受访者认为当前的通胀压力属于暂时性现象。

美银则表示，目前美国联储局最可能的情境仍是按兵不动，但加息与减息两种可能性都存在。该行指出，如果联储局下一步是减息，那更可能发生在明年，而不是今年。

美股重磅零售商本周发布财报

美股方面，目前已有超过90%的标普500成分股公布业绩。根据LSEG IBES数据，第一季获利预计将年增29%。而多家重要零售商将在本周公布财报，包括好市多（COST）、百思买（BBY）等，投资者将观察高油价是否正在侵蚀消费者其他方面的支出。

港股方面，小米（1810）、快手（1024）、名创优品（9896）等重要科企将于本周内公布季绩。

另外，受美伊谈判进展影响，环球金融市场波动加剧。国际油价显著受压，一度急挫5%，资金涌入贵金属及债市，带动现货金突破4560美元关口。

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