内地禁跨境炒股波及2500亿在港资产 中信证券料港股抛售压力可控

中证监上周五（22日）明确指出，严禁境外机构在内地非法提供开户及交易服务，全面取缔境外机构的非法跨境经营活动，并定下两年内全面清理相关境外机构非法存量业务。有内地律师表示，这次行动是针对整条违规开户「产业链」及其他境外券商平台及金融机构，影响范围广阔。彭博今日（25日）引述中信证券发表最新报告指，是次监管恐波及高达2,500亿元的在港资产。不过，多家大行及分析师均认为，由于设有两年过渡期，对整体大市的实际抛售压力属可控水平。

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报道指出，中信证券由田良带领的分析团队估算，若连同其他受波及的券商计算，事件牵涉的整体市场资产规模介乎2,000亿至2,500亿元。

过渡期内客户仍可登入

近年内地股市表现疲弱，加上固定收益产品回报持续下跌，促使不少内地投资者转投美股等海外市场寻求更高潜在回报。内地今次祭出历来最严厉的举措，正是为堵塞未经官方批准的海外投资渠道，以维持严格的资本管制。

根据整改方案，当局将给予两年过渡期，期间现有客户仍可登入帐户，惟仅获准卖出资产及提取资金，全面禁止存入新资金及新增购买。

抛售压力料可消化

尽管牵涉资产金额庞大，但市场普遍认为毋须过份看淡。中信证券强调，该2,500亿元并不等同于港股将面临同等规模的直接抛售压力，受影响资产分散于各类理财产品，预料任何股票抛售均可在两年内逐步消化。该行还预期，未来内地投资者的海外配置需求，将回流至境内合规的财富管理平台，具备庞大客户基础及稳健跨境产品的机构有望受惠。

摩根士丹利亦发表报告指，新措施消除市场长久以来的监管隐忧，预计两年内不会关闭所有在香港的内地客帐户，而是限制在港交易、存款行为。

思睿资本全球首席投资官马晖洪同样指出，考虑到过渡期长达两年，预计对整体市场影响不大，未来几天不会出现大幅回调；惟巨额罚款势将拖累相关券商的盈利表现。

资金回流憧憬推升A股

市场憧憬更严格的资本管制将引导资金回流A股，沪深300指数周一（25日）曾升达1.2%。然而，该指数今年以来累计升幅仅不足6%，表现逊于区域基准指数近20%的涨幅，亦不及美股标普500指数9%的涨势。港股因假期休市。

另一边厢，在美国上市的热门中概板块则显著受压。纳斯达克中国金龙指数上周五单日下跌2.2%，市场预期该指数将是今次事件的重灾区。