美伊未倾妥 油价率先急挫5% 金价破4560美元 日股急升3%创历史新高

受美伊谈判进展影响，环球金融市场波动加剧。国际油价显著受压，一度急挫5%，资金涌入贵金属及债市，带动现货金突破4,560美元关口。与此同时，股市气氛偏好，美股期货全线向上，日本日经225指数更急升3%，突破65,000点大关，再创历史新高。

地缘政治消息方面，美国总统特朗普于周日（24日）表示，美伊之间的协议「尚未完全谈妥」，并批评部分不了解实情的人士对协议妄加指责。据外媒报道，尽管协议草案尚未公开，但已惹来美国国内部分人士猛烈抨击，忧虑协议实际上会削弱特朗普政府的既定目标。

另一边厢，伊朗否认以色列媒体关于「伊朗在转移浓缩铀储备前无法获取解冻资金」的报道。伊朗官方强调，不愿将解冻资产与核材料问题挂钩，现阶段亦未就核问题的任何细节作出承诺。此外，伊朗议会国家安全与外交政策委员会发言人雷扎伊警告，霍尔木兹海峡的管理权不会恢复至战前状态。他强调，该海峡目前由伊朗完全控制，在战争状态结束后，伊朗可以为船舶通行提供便利。

受相关消息影响，周一（25日）早段，美油裂口低开并一度急挫5%。截至本港时间早上6时35分，WTI原油及布兰特原油期货跌幅均维持在4%以上，其中布油跌幅更超5%。

金银受捧 美期向好日股破顶

油价暴跌的同时，现货金大幅高开，日内升幅超过1%，并强势突破4,560美元，现报4,568美元；现货及期货白银亦向上触及77美元，双双录得逾2%升幅。汇市及债市方面，美元指数直线走低；美债价格则大幅上扬，10年期及30年期美国国债期货分别攀升12个及17个点子。

股市方面，美股三大期指全线上扬，纳指100期货曾涨1.06%，标普500期货及道指期货则分别升0.5%及0.4%。亚洲市场表现尤为瞩目，日经225指数日内大升3%，报65,241.54点，再度刷新历史高位。

日债息飙升 银行股走势呈两极化

尽管日股大市向好，但日本国债收益率、持续攀升，正导致当地地方银行股价表现出现显著分化。据彭博分析指出，由于中东冲突引发能源价格高企及通胀忧虑，加上市场担心财政支出增加将推高发债规模，日本长债息近期已飙升至数十年高位。

一般而言，加息环境下净息差扩阔对银行业有利。不过，日本信金资产管理（Shinkin Asset Management）高级基金经理Naoki Fujiwara指出，持有易受息口上升冲击资产的银行，正面临庞大的账面亏损，并遭投资者抛售。他表示，不断增加的债券浮亏正蚕食银行资本，令其难以采取积极的投资策略；若持有的超长期债券等资产价值缩水一半，部分银行恐需进行大规模的资产减值拨备。

彭博数据显示，北太洋银行及池田泉州控股等账面浮亏较大的地方银行，近期股价表现明显落后于东证银行股指数；相反，投资组合回报较佳的阿波银行与百五银行则显著跑赢同业。野村新加坡高级跨资产策略师须田义隆认为，鉴于投资者对债息急升保持高度警惕，这种股价表现两极化的趋势恐将进一步扩大。

部分长线投资者仍乐观

自日本央行于2024年3月启动加息及推动货币政策正常化以来，日本银行股在过去数年已累涨逾倍。近期日本央行虽暂缓加息步伐，但债息续升仍对资本缓冲较弱的地方银行构成沉重打击。不过，部分长线投资者仍感乐观，东方汇理日本（Amundi Japan）股票投资主管石原宏美表示，近期长债息上升与通胀预期一致，并未偏离基本面，市场未来的焦点有望重新转向包括地方银行在内的银行整体盈利能力改善。