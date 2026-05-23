中证监查跨境券商 港证监揭12行开户存缺失 业界：部分机构非法存量客户占半

为加强防范及打击非法跨境证券期货基金经营活动，中证监昨日高调出招，除立案调查境内外相关主体在境内非法经营证券业务等，并没收其违法所得及罚款。中证监并联同人行、金融监管总局等八部门出台治理方案，严禁境外机构在内地非法提供开户及交易服务，亦定下券商须于两年内全面清理相关境外机构非法存量业务。有业界人士相信，中证监今次行动将短期内对本地券商造成较大的心理压力和业务调整压力。

涉开户文件尽职审查不足

香港证监会昨亦发《通函》，列出持牌法团为内地投资者开立和管理有关帐户方面的额外措施，包括关闭以可疑或伪造文件开立的投资帐户，关闭零结余不动投资帐户，以及在开立新的投资帐户时，须取得投资者书面声明等。证监会指，在检视12间证券经纪行的开户作业手法后，发现多项重大缺失，包括开户文件的尽职审查不足，在开户过程中接受可疑或伪造文件等方面问题，最严重的个案中，逾半被证监会抽查的客户帐户，被揭曾在开户过程中使用伪造文件。

陈志华冀证监酌情减轻处罚

香港证券及期货专业总会会长陈志华表示，据了解，有部分券商非法存量客户中占比可能高达一半，中证监今次的行动将短期内对本地券商造成较大的心理压力和业务调整压力。并指过去几年尤其是疫情通关后经济下行压力大、部分券商确因生存压力被动参与帐户虚设，希望香港证监会能够酌情减轻对该些券商处罚力道。

内地同日出台《综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案》，为相关境外机构设定两年清理非法存量业务的集中整治期，期间禁止境外机构为存量投资者（指在特定监管政策或规则出台前，已在特定金融机构开立帐户、持有资产或进行交易的现有客户），在境内非法提供买入及转入资金等服务，只可单向沽出并转让资金。在集中整治期满后，境外机构全面关停境内网站、交易软件等，禁止为存量投资者在境内非法提供交易等服务。今次整治对象包括非法跨境经营证券期货基金业务的境外机构、协助境外机构非法跨境经营的境内关联或合作主体、招揽境内投资者的非法中介、违法违规发布信息的互联网平台及网络自媒体等。

多年前已点名「无照驾驶」

事实上中国监管部门早于多年前，已点名境外券商「无照驾驶」 和存在不合规跨境业务行为，于2022年12月底更禁止境外机构违法吸纳内地投资者及为其开立帐户。惟当时为维持市场稳定，仍允许存量境内投资者继续进行交易，仅禁止境外机构接受违反中国外汇管理规定的增量资金转入此类投资者帐户。

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