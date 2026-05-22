富途已全停内地身份开户及打假 公司目前营运正常 将严格遵循最新监管指引

中证监与本港证监会今日（22日）就内地投资者跨境证券、期货及基金经营活动，向全行业发出更新指引，依法对老虎、富途、长桥的境内外相关主体在境内非法经营证券业务等行为立案调查并作出行政处罚事先告知。本地主要券商之一的富途对此回应指，将积极配合及响应两地监管机构的要求，并稳步推进相关合规工作。富途强调，目前内地有资产客户占比已降至13%，公司各项业务营运维持正常。

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内地客占比降至13%

富途表示，作为持牌金融机构，一直坚守高标准的合规营运。事实上，公司早前已全面停止为内地身份人士开设新帐户，并对造假开户采取「零容忍」态度，透过引入新技术以提升打击成效。过去两年间，公司已驳回数以万计不合符规则的开户申请。

随著集团积极与监管机构沟通并落实整改，加上推动国际化战略令海外有资产客户数量持续攀升，截至2026年首季末，内地有资产客户占集团整体的比例已进一步回落至13%。

妥善处理存量客户

对于新指引下内地「存量客户」（现有客户）的后续安排，富途指出，是次行业性规则涵盖所有境外金融机构。公司将严格遵循最新监管指引，并会参考本地及外资大型券商和银行的业内常规做法，协助内地存量投资者作有序、妥善的过渡与应对，以保障客户财产安全及维持市场平稳秩序。

富途补充，由于目前监管细则尚未完全清晰，暂时未能提供具体的落实时间表及方案。一旦细则出台落实，将第一时间向外公布具体安排，并主动通知受影响客户。公司重申，未来将继续在各地相关法规的框架下，为客户提供优质服务并稳健发展各项业务。