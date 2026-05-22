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百济神州、极兔、中铝染蓝 MiniMax及智谱纳入科指

股市
更新时间：18:16 2026-05-22 HKT
发布时间：18:16 2026-05-22 HKT

恒指公司公布最新季检结果，极兔速递（1519）、中国铝业（2600）及百济神州（6160）染蓝；恒指成分股将增至93只。所有季检结果于6月5日(周五)收市后实施，6月8日(周一)生效。

另外，MiniMax（100）及智谱（2313）获纳入科指成份股，金蝶国际（268）及金山软件（3888）被剔除。科指成分股维持30只。

国指将加入翰森制药（3692）及康方生物（9926），剔除舜宇（2382）及海尔智家（6690），成分股维持50只。

另外，恒生综合指数将维入以下股份，MiniMax 、鸣鸣很忙（1768）、智谱、精锋医疗（2675）、海致科技（2706）、壁仞科技（6082）、天数智芯（9903），意味「北水」将可买卖这些股份。

 

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