中证监严厉处罚老虎、富途、长桥 涉非法跨境经营 依法没收全部违法所得 富途罚逾18.5亿元人币 老虎罚4.1亿

中证监公布，近日依法对老虎、富途、长桥的境内外相关主体在境内非法经营证券业务等行为立案调查并作出行政处罚事先告知。中证监指这3间券商涉及在内地境内，非法经营证券业务，依法没收全部违法所得，严厉处罚。受消息影响，在美股上市的富途（FUTU）早段跌27.6%；老虎证券母企向上融科亦泻25%。

老虎、富途、长桥境内外相关主体未经中证监核准，未取得经营证券经纪业务许可、经营证券融资融券业务许可，在境内开展证券交易营销推广、处理交易指令等相关证券业务服务并获取相关收益，违反了《证券法》第120条的规定，构成非法经营证券业务。此外，三间机构境内外相关主体还违反了《证券投资基金法》第97条、《期货和衍生品法》第63条的规定，构成非法从事公募基金销售业务、非法从事期货经纪业务。

没收3间券商违法所得 严厉处罚

中证监指出，上述非法跨境展业行为，违反了中国证券基金期货法律法规，破坏了市场秩序，必须坚决予以打击，并依据《证券法》没收老虎、富途、长桥境内外相关主体全部违法所得，并依法严厉处罚。

中证监又表明，会将继续严厉打击境外机构在境内非法经营证券业务等违法行为，全力维护资本市场秩序和稳定。

8部门严禁境外机构内地非法开户

中证监同日联同工信部、公安部、人民银行、市场监管总局、金融监管总局、国家网信办、国家外汇局等八个部门，联合印发《综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案》，明确严禁境外机构以任何形式在内地非法提供开户及交易服务，并设立为期2年的集中整治期，以全面清理非法存量业务，坚决将此类活动逐出内地市场。

中证监有关部门负责人表示，为建立健全防范和打击非法跨境证券期货基金经营活动的长效机制，切实维护金融市场秩序和投资者合法权益，八部门在总结前期整治工作经验的基础上制定了该《整治方案》。

与前期的整治工作相比，本次整治更加突出全链条治理，取缔要求将全面覆盖行销招揽、开户、处理交易指令、资金划转等各个业务环节，严禁境外机构以任何形式在境内非法提供开户和交易服务，并设置2年集中整治期清理非法存量业务，坚决将此类非法跨境经营活动逐出境内市场。

负责人续指，本次整治亦更加突出部际央地协作和跨境监管合作，整治措施将覆盖证券监管、外汇管理、银行监管、网络管理以及犯罪打击等多个领域，全面提升整治工作成效。

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香港证监：违反境外规定或构成不遵从《操守准则》

香港证监会同日发出通函，表明本港持牌法团应注意中国证监会及其他中国内地当局在2026年5月22日联合发出的通知，指明对某些在内地进行的非法跨境证券、期货及投资基金相关活动的整治方案。持牌法团应注意，若违反香港境外的司法管辖区的任何适用监管规定，或会构成不遵从《操守准则》第12.1段的情况，并可能会导致证监会对其采取监管或执法行动。持牌法团必须立即向证监会汇报严重违规事项。

香港证监会表示，近期对12家持牌证券经纪行的开户作业手法进行了检视，识别出重大缺失，包括对开户文件的尽职审查，以及对与海外中介人建立的跨境代理关系的尽职审查及持续监察。

是次检视发现，某些经纪行在开户过程中接受了其客户提交的可疑或伪造文件，及未能在对与海外中介人建立的跨境代理关系进行尽职审查及持续监察的过程中，识别出预警迹象和异常情况。这令人对客户的意图产生严重疑虑，包括帐户有可能遭不当使用来进行可疑或不法交易，并使持牌法团面临更大的洗钱及恐怖分子资金筹集风险。事实上，有部分帐户其后涉及在没有交易活动的情况下进行了可疑资金转移。

因此，持牌法团必须对各种预警迹象保持警觉，例如帐户仅用作存款并在资金被悉数提取后一直闲置，银行帐户出现频繁变更，互无关连的客户共用银行帐户或地址，以及海外中介人的客户背景概况与该等中介人的司法管辖区或典型的客户群不相符。

富途：严格遵循最新监管指引

富途表示，作为持牌金融机构，一直坚守高标准的合规营运。事实上，公司早前已全面停止为内地身份人士开设新帐户，并对造假开户采取「零容忍」态度，透过引入新技术以提升打击成效。过去两年间，公司已驳回数以万计不合符规则的开户申请。

随著集团积极与监管机构沟通并落实整改，加上推动国际化战略令海外有资产客户数量持续攀升，截至2026年首季末，内地有资产客户占集团整体的比例已进一步回落至13%。

对于新指引下内地「存量客户」（现有客户）的后续安排，富途指出，是次行业性规则涵盖所有境外金融机构。公司将严格遵循最新监管指引，并会参考本地及外资大型券商和银行的业内常规做法，协助内地存量投资者作有序、妥善的过渡与应对，以保障客户财产安全及维持市场平稳秩序。

富途补充，由于目前监管细则尚未完全清晰，暂时未能提供具体的落实时间表及方案。一旦细则出台落实，将第一时间向外公布具体安排，并主动通知受影响客户。公司重申，未来将继续在各地相关法规的框架下，为客户提供优质服务并稳健发展各项业务。

长桥亦回应指，公司将严格按照监管要求，认真落实各项整改工作，依法合规推进相关安排，并在监管要求和法律法规框架下持续做好客户服务与保障工作，现公司业务营运一切正常，客户资金存放于独立托管银行账户中，安全不受影响。老虎亦表示，公司已注意到相关通知，将严格按照监管要求积极配合相关工作，并持续与监管机构保持密切沟通，目前公司各项业务运营正常。

富途罚款超过18.5亿元人币 老虎罚款超过4.1亿人币

富途于美股发通告指，中证监拟责令相关公司改正，没收违法所得，并处以合计约18.5亿元人民币的罚款，同时对首席执行官李华处以约125万元人民币的个人罚款。该公司指，上述拟处罚决定尚需履行后续程序并经中国证监会最终确定，截至今年第一季度，富途内地入金帐户约占总入金帐户的13%。老虎亦公布，中证监对其作出行政处罚，罚款总额约3.1亿元人民币，并没收违法所得约1亿元人民币。公司董事、首席执行官及控股人吴天华亦受到警告，并被处以人民币125万元罚款。截至2025年底，老虎合并帐户下中国内地零售客户资产约占公司总客户资产的10%。

陈志华：或对本地券商造成较大的心理压力和业务调整压力

香港证券及期货专业总会会长陈志华表示，今次中证监明确指定要求相关机构清理非法存量业务，该些业务包括以非法手段开立、缺乏真实交易背景的增量帐户，如用内地银行开设的帐户、虚假材料或由销售团队「充数」虚设的帐户，并估计内地居民本人持真实香港银行帐户开立的帐户，或不属于本次清理范围。他续指，据了解，有部分券商非法存量客户中占比可能高达一半，因此中证监今次的行动将短期内对本地券商造成较大的心理压力和业务调整压力，券商以后需合规为投资者开设户口。他还建议，过去几年尤其是疫情通关后经济下行压力大、部分券商确因生存压力被动参与账户虚设，希望香港证监会今次能够酌情减轻对该些券商处罚力道，避免一律公开谴责和罚款。

内地官媒亦引述分析指，本次整治不会影响现有的合法管道，投资者仍可透过港股通、合格境内机构投资者(QDII)及跨境理财通等合法管道进行境外投资。同时，方案采取分阶段停止境内服务的方式引导投资者处理存量帐户和资产，并未限制境外机构向位于境外的境内投资者提供交易服务，对境外市场的影响整体可控。

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