中证监严厉处罚老虎、富途、长桥 涉非法跨境经营 依法没收全部违法所得 富途盘前挫逾三成

中证监公布，近日依法对老虎、富途、长桥的境内外相关主体在境内非法经营证券业务等行为立案调查并作出行政处罚事先告知。中证监指这3间券商涉及在内地境内，非法经营证券业务，依法没收全部违法所得，严厉处罚。受消息影响，在美股上市的富途（FUTU）盘前下挫逾三成。

老虎、富途、长桥境内外相关主体未经中证监核准，未取得经营证券经纪业务许可、经营证券融资融券业务许可，在境内开展证券交易营销推广、处理交易指令等相关证券业务服务并获取相关收益，违反了《证券法》第120条的规定，构成非法经营证券业务。此外，三间机构境内外相关主体还违反了《证券投资基金法》第97条、《期货和衍生品法》第63条的规定，构成非法从事公募基金销售业务、非法从事期货经纪业务。

没收3间券商违法所得 严厉处罚

中证监指出，上述非法跨境展业行为，违反了中国证券基金期货法律法规，破坏了市场秩序，必须坚决予以打击，并依据《证券法》没收老虎、富途、长桥境内外相关主体全部违法所得，并依法严厉处罚。

中证监又表明，会将继续严厉打击境外机构在境内非法经营证券业务等违法行为，全力维护资本市场秩序和稳定。

8部门严禁境外机构内地非法开户

中证监同日联同工信部、公安部、人民银行、市场监管总局、金融监管总局、国家网信办、国家外汇局等八个部门，联合印发《综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案》，明确严禁境外机构以任何形式在内地非法提供开户及交易服务，并设立为期2年的集中整治期，以全面清理非法存量业务，坚决将此类活动逐出内地市场。

中证监有关部门负责人表示，为建立健全防范和打击非法跨境证券期货基金经营活动的长效机制，切实维护金融市场秩序和投资者合法权益，八部门在总结前期整治工作经验的基础上制定了该《整治方案》。

与前期的整治工作相比，本次整治更加突出全链条治理，取缔要求将全面覆盖行销招揽、开户、处理交易指令、资金划转等各个业务环节，严禁境外机构以任何形式在境内非法提供开户和交易服务，并设置2年集中整治期清理非法存量业务，坚决将此类非法跨境经营活动逐出境内市场。

负责人续指，本次整治亦更加突出部际央地协作和跨境监管合作，整治措施将覆盖证券监管、外汇管理、银行监管、网络管理以及犯罪打击等多个领域，全面提升整治工作成效。

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香港证监：违反境外规定或构成不遵从《操守准则》

香港证监会同日发出通函，表明本港持牌法团应注意中国证监会及其他中国内地当局在2026年5月22日联合发出的通知，指明对某些在内地进行的非法跨境证券、期货及投资基金相关活动的整治方案。持牌法团应注意，若违反香港境外的司法管辖区的任何适用监管规定，或会构成不遵从《操守准则》第12.1段的情况，并可能会导致证监会对其采取监管或执法行动。持牌法团必须立即向证监会汇报严重违规事项。

香港证监会表示，近期对12家持牌证券经纪行的开户作业手法进行了检视，识别出重大缺失，包括对开户文件的尽职审查，以及对与海外中介人建立的跨境代理关系的尽职审查及持续监察。

是次检视发现，某些经纪行在开户过程中接受了其客户提交的可疑或伪造文件，及未能在对与海外中介人建立的跨境代理关系进行尽职审查及持续监察的过程中，识别出预警迹象和异常情况。这令人对客户的意图产生严重疑虑，包括帐户有可能遭不当使用来进行可疑或不法交易，并使持牌法团面临更大的洗钱及恐怖分子资金筹集风险。事实上，有部分帐户其后涉及在没有交易活动的情况下进行了可疑资金转移。

因此，持牌法团必须对各种预警迹象保持警觉，例如帐户仅用作存款并在资金被悉数提取后一直闲置，银行帐户出现频繁变更，互无关连的客户共用银行帐户或地址，以及海外中介人的客户背景概况与该等中介人的司法管辖区或典型的客户群不相符。

富途：严格遵循最新监管指引

富途表示，作为持牌金融机构，一直坚守高标准的合规营运。事实上，公司早前已全面停止为内地身份人士开设新帐户，并对造假开户采取「零容忍」态度，透过引入新技术以提升打击成效。过去两年间，公司已驳回数以万计不合符规则的开户申请。

随著集团积极与监管机构沟通并落实整改，加上推动国际化战略令海外有资产客户数量持续攀升，截至2026年首季末，内地有资产客户占集团整体的比例已进一步回落至13%。

对于新指引下内地「存量客户」（现有客户）的后续安排，富途指出，是次行业性规则涵盖所有境外金融机构。公司将严格遵循最新监管指引，并会参考本地及外资大型券商和银行的业内常规做法，协助内地存量投资者作有序、妥善的过渡与应对，以保障客户财产安全及维持市场平稳秩序。

富途补充，由于目前监管细则尚未完全清晰，暂时未能提供具体的落实时间表及方案。一旦细则出台落实，将第一时间向外公布具体安排，并主动通知受影响客户。公司重申，未来将继续在各地相关法规的框架下，为客户提供优质服务并稳健发展各项业务。

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